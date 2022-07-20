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СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ
СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ
Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:25
2022-07-20T05:10
экономика
россия
япония
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного природного газа (СПГ), которая стала самой дорогой в истории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.По данным агентства, поставка будет совершена в сентябре. При этом в сообщении не указывается, у кого приобретен газПосле начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Очередной пакет ограничений предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, россия, япония
04:25 20.07.2022 (обновлено: 05:10 20.07.2022)
 
СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ

Reuters: японская компания Nippon Steel сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного природного газа (СПГ), которая стала самой дорогой в истории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Исходя из стандартного размера судна LNGC (перевозчик сжиженного природного газа), стоимость груза составит от 132 до 135 миллионов долларов в зависимости от допустимой нагрузки", - цитирует агентство источник. Как отмечается, это самый дорогой груз СПГ, приобретенный страной.
По данным агентства, поставка будет совершена в сентябре. При этом в сообщении не указывается, у кого приобретен газ
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Очередной пакет ограничений предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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