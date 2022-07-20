https://ria.ru/20220720/spg-1803606121.html

СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ

СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ - РИА Новости, 20.07.2022

СМИ: японская компания сделала самую дорогую в истории страны закупку СПГ

Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:25

2022-07-20T04:25

2022-07-20T05:10

экономика

россия

япония

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp на фоне растущих опасений по поводу перебоев с поставками газа из России приобрела партию сжиженного природного газа (СПГ), которая стала самой дорогой в истории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.По данным агентства, поставка будет совершена в сентябре. При этом в сообщении не указывается, у кого приобретен газПосле начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Очередной пакет ограничений предусматривал постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Кроме того, в конце июня страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и договорились проработать ограничения цен на российские нефть и газ. Звучало предложение о вероятном потолке цены российской нефти в половину от ее нынешней стоимости.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220716/sakhalin-2-1802890485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, япония