https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803708001.html

Спецоперация была неизбежной, заявил Лавров

Спецоперация была неизбежной, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

Спецоперация была неизбежной, заявил Лавров

Спецоперация на Украине была неизбежной, потому что много лет без ответа оставался вопрос населения Донбасса, как долго ещё будет продолжаться издевательство... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:47

2022-07-20T13:47

2022-07-20T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей лавров

маргарита симоньян

владимир путин

донбасс

украина

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спецоперация на Украине была неизбежной, потому что много лет без ответа оставался вопрос населения Донбасса, как долго ещё будет продолжаться издевательство Киева над здравым смыслом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT."Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость", - сказал Лавров в интервью, которое провела главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Как добавил Лавров, с началом спецоперации он испытал "даже облегчение"."Потому что очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую", - добавил глава МИД РФ.Отвечая на вопрос, было ли ему известно о сроках начала спецоперации, он ответил, что это "не его секрет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/peregovory-1803662222.html

https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803701411.html

донбасс

украина

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Неизбежность и даже облегчение – Лавров про свои ощущения по поводу начала спецоперации Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, что, по его ощущениям, спецоперация была неизбежной и при ее начале он испытал "даже облегчение" 2022-07-20T13:47 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей лавров, маргарита симоньян, владимир путин, донбасс, украина, россия