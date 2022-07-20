https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803676598.html
ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 20.07.2022
ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
Авиация России уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:33
2022-07-20T12:33
2022-07-20T17:25
специальная военная операция на украине
одесская область
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Авиация России уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, сообщили журналистам в российском Минобороны."В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", — сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220720/aviatsiya-1803676801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
12:33 20.07.2022 (обновлено: 17:25 20.07.2022)
ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon
Минобороны: ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon