https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803676598.html

ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon

ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon - РИА Новости, 20.07.2022

ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon

Авиация России уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:33

2022-07-20T12:33

2022-07-20T17:25

специальная военная операция на украине

одесская область

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Авиация России уничтожила в Одесской области противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, поставленный украинским войскам из США, сообщили журналистам в российском Минобороны."В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США", — сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220720/aviatsiya-1803676801.html

одесская область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесская область, в мире, россия, войска воздушно-космической обороны