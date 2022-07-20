https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803617414.html

Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта

Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта - РИА Новости, 20.07.2022

Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:14

2022-07-20T09:14

2022-07-20T09:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом."Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - рассказал в представленном российским военным ведомством видео командир парашютно-десантного полка.Отмечается, что при овладении опорным пунктом российские десантники подавили огневые точки, технику и вооружение ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских военных.

https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html

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Кадры боевой работы подразделений ВДВ во время штурма украинского опорного пункта Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции. 2022-07-20T09:14 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, бмд