https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803617414.html
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта - РИА Новости, 20.07.2022
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:14
2022-07-20T09:14
2022-07-20T09:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом."Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - рассказал в представленном российским военным ведомством видео командир парашютно-десантного полка.Отмечается, что при овладении опорным пунктом российские десантники подавили огневые точки, технику и вооружение ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских военных.
https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html
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Кадры боевой работы подразделений ВДВ во время штурма украинского опорного пункта
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции.
2022-07-20T09:14
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, бмд
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта
Минобороны показало штурм украинского опорного пункта российскими десантниками