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Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/spetsoperatsiya-1803617414.html
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта - РИА Новости, 20.07.2022
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:14
2022-07-20T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
бмд
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом."Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - рассказал в представленном российским военным ведомством видео командир парашютно-десантного полка.Отмечается, что при овладении опорным пунктом российские десантники подавили огневые точки, технику и вооружение ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских военных.
https://ria.ru/20220718/raketa-1803216229.html
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Кадры боевой работы подразделений ВДВ во время штурма украинского опорного пункта
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции.
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в мире, украина, россия, бмд
09:14 20.07.2022
 
Минобороны опубликовало видео штурма украинского опорного пункта

Минобороны показало штурм украинского опорного пункта российскими десантниками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции - в частности, показана работа боевых машин десанта при поддержке минометчиков и танкистов для овладения опорным пунктом.
"Задача - завладеть опорным пунктом противника и блокировать населенный пункт с южного направления. Выдвигаются штурмовые отряды, усиленные танковыми и огнеметными подразделениями. Наше дело правое, мы победим" , - рассказал в представленном российским военным ведомством видео командир парашютно-десантного полка.
Отмечается, что при овладении опорным пунктом российские десантники подавили огневые точки, технику и вооружение ведя огонь из вооружения БМД, противотанковых ракетных комплексов и переносных огнеметов. Поддержку штурмовым действиям десантников оказали расчеты минометов и экипажи танков, которые наносили удары по опорному пункту украинских военных.
Ракета РФ сняла, как военный объект Украины поражает другая ракета - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:31Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБМД
 
 
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