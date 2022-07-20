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РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество - РИА Новости, 20.07.2022
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РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество
РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество - РИА Новости, 20.07.2022
РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество
Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:44
2022-07-20T19:44
илья рогачев
юар
россия
сделано в россии
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Ксения Тагирова."Создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Россией и ЮАР является одним из приоритетных направлений работы Группы Российского экспортного центра", - сказала Тагирова."Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африканских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортировать российскую продукцию и технологии", - добавила она.В первый день международной бизнес-миссии в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР российские компании и их потенциальные партнеры обсудили возможности развития торгово-экономических отношений в текущей ситуации.В дискуссии приняли участие южноафриканские компании, представители Российского экспортного центра и Торгового представительства России в ЮАР, а также представители южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений.Открыл встречу посол России в ЮАР Илья Рогачев.В бизнес-миссии в ЮАР принимают участие более 10 российских экспортеров, в том числе производители сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования и технологических инфраструктурных решений.
https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html
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илья рогачев, юар, россия, сделано в россии, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
19:44 20.07.2022
 

РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Ксения Тагирова.
"Создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Россией и ЮАР является одним из приоритетных направлений работы Группы Российского экспортного центра", - сказала Тагирова.
Управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова на панельной дискуссии ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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"Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африканских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортировать российскую продукцию и технологии", - добавила она.
"Учитывая экономический рост, повышение конкурентоспособности и сильные позиции ЮАР на региональном и мировом рынках, создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой является стратегическим приоритетом для Группы Российского экспортного центра", — рассказала Тагирова.
В первый день международной бизнес-миссии в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР российские компании и их потенциальные партнеры обсудили возможности развития торгово-экономических отношений в текущей ситуации.
В дискуссии приняли участие южноафриканские компании, представители Российского экспортного центра и Торгового представительства России в ЮАР, а также представители южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений.
Россия сегодня провела видеомост о сотрудничестве РФ с Африкой - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:13
"Россия сегодня" провела видеомост о сотрудничестве РФ с Африкой
Открыл встречу посол России в ЮАР Илья Рогачев.
В бизнес-миссии в ЮАР принимают участие более 10 российских экспортеров, в том числе производители сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования и технологических инфраструктурных решений.
 
Илья РогачевЮАРРоссияСделано в РоссииЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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