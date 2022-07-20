https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html

РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество

РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество - РИА Новости, 20.07.2022

РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество

Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:44

2022-07-20T19:44

2022-07-20T19:44

илья рогачев

юар

россия

сделано в россии

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Ксения Тагирова."Создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Россией и ЮАР является одним из приоритетных направлений работы Группы Российского экспортного центра", - сказала Тагирова."Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африканских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортировать российскую продукцию и технологии", - добавила она.В первый день международной бизнес-миссии в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР российские компании и их потенциальные партнеры обсудили возможности развития торгово-экономических отношений в текущей ситуации.В дискуссии приняли участие южноафриканские компании, представители Российского экспортного центра и Торгового представительства России в ЮАР, а также представители южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений.Открыл встречу посол России в ЮАР Илья Рогачев.В бизнес-миссии в ЮАР принимают участие более 10 российских экспортеров, в том числе производители сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования и технологических инфраструктурных решений.

https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html

https://ria.ru/20220622/videomost-1797394063.html

юар

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

илья рогачев, юар, россия, сделано в россии, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)