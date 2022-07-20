https://ria.ru/20220720/sotrudnichestvo-1803883024.html
РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество
РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество - РИА Новости, 20.07.2022
РЭЦ: Россия и ЮАР будут расширять торговое сотрудничество
Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:44
2022-07-20T19:44
2022-07-20T19:44
илья рогачев
юар
россия
сделано в россии
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Ксения Тагирова."Создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Россией и ЮАР является одним из приоритетных направлений работы Группы Российского экспортного центра", - сказала Тагирова."Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африканских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортировать российскую продукцию и технологии", - добавила она.В первый день международной бизнес-миссии в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР российские компании и их потенциальные партнеры обсудили возможности развития торгово-экономических отношений в текущей ситуации.В дискуссии приняли участие южноафриканские компании, представители Российского экспортного центра и Торгового представительства России в ЮАР, а также представители южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений.Открыл встречу посол России в ЮАР Илья Рогачев.В бизнес-миссии в ЮАР принимают участие более 10 российских экспортеров, в том числе производители сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования и технологических инфраструктурных решений.
https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html
https://ria.ru/20220622/videomost-1797394063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья рогачев, юар, россия, сделано в россии, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Интерес к взаимовыгодному сотрудничеству между российским и южноафриканским бизнесом растет, рассказала на открытии бизнес-миссии отечественных компаний в ЮАР старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Ксения Тагирова.
"Создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Россией
и ЮАР
является одним из приоритетных направлений работы Группы Российского экспортного центра", - сказала Тагирова.
"Мы видим растущий интерес к сотрудничеству как среди российских компаний, желающих начать бизнес с партнерами в африканских странах, так и среди африканских компаний, желающих импортировать российскую продукцию и технологии", - добавила она.
"Учитывая экономический рост, повышение конкурентоспособности и сильные позиции ЮАР на региональном и мировом рынках, создание благоприятных условий для развития двусторонней торговли между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой является стратегическим приоритетом для Группы Российского экспортного центра", — рассказала Тагирова.
В первый день международной бизнес-миссии в сфере машиностроения и инфраструктурных решений в ЮАР российские компании и их потенциальные партнеры обсудили возможности развития торгово-экономических отношений в текущей ситуации.
В дискуссии приняли участие южноафриканские компании, представители Российского экспортного центра и Торгового представительства России в ЮАР, а также представители южноафриканских государственных органов, деловых ассоциаций и отраслевых объединений.
Открыл встречу посол России в ЮАР Илья Рогачев
.
В бизнес-миссии в ЮАР принимают участие более 10 российских экспортеров, в том числе производители сельскохозяйственной техники, нефтегазового оборудования и технологических инфраструктурных решений.