13:40 20.07.2022 (обновлено: 14:52 20.07.2022)
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску
Разведка ЛНР сообщила о стягивании иностранных инструкторов к Соледару и Артемовску
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В районе населенных пунктов Соледар и Артемовск отмечается большое количество англоязычных граждан, предположительно, это иностранные наемники. По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения", — сказал он.
Марочко уточнил, что это касается не только систем HIMARS, но и других типов артиллерии, которые поступают сейчас в эту зону.
"Активно подвозят также французские и польские орудия, и вот вместе с ними как раз приезжают и инструкторы, в том числе и в Артемовск", — добавил офицер.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.