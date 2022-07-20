https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html

В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску

В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску - РИА Новости, 20.07.2022

В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску

Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:40

2022-07-20T13:40

2022-07-20T14:52

специальная военная операция на украине

соледар

в мире

артемовск

лнр

владимир путин

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Марочко уточнил, что это касается не только систем HIMARS, но и других типов артиллерии, которые поступают сейчас в эту зону."Активно подвозят также французские и польские орудия, и вот вместе с ними как раз приезжают и инструкторы, в том числе и в Артемовск", — добавил офицер.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

соледар

артемовск

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

соледар, в мире, артемовск, лнр, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс