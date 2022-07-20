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В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску - РИА Новости, 20.07.2022
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску
Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:40
2022-07-20T14:52
специальная военная операция на украине
соледар
в мире
артемовск
лнр
владимир путин
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.Марочко уточнил, что это касается не только систем HIMARS, но и других типов артиллерии, которые поступают сейчас в эту зону."Активно подвозят также французские и польские орудия, и вот вместе с ними как раз приезжают и инструкторы, в том числе и в Артемовск", — добавил офицер.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html
соледар
артемовск
луганская народная республика
россия
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соледар, в мире, артемовск, лнр, владимир путин, луганская народная республика, россия, донбасс
13:40 20.07.2022 (обновлено: 14:52 20.07.2022)
 
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску

Разведка ЛНР сообщила о стягивании иностранных инструкторов к Соледару и Артемовску

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывают вместе с поставленным Западом вооружением, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенных пунктов Соледар и Артемовск отмечается большое количество англоязычных граждан, предположительно, это иностранные наемники. По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения", — сказал он.

Марочко уточнил, что это касается не только систем HIMARS, но и других типов артиллерии, которые поступают сейчас в эту зону.
"Активно подвозят также французские и польские орудия, и вот вместе с ними как раз приезжают и инструкторы, в том числе и в Артемовск", — добавил офицер.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
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