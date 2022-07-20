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Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220720/sochi-1803395676.html
Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года
Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года - РИА Новости, 20.07.2022
Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года
Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:06
2022-07-20T05:06
туризм
новости - туризм
алексей копайгородский
отдых
сочи
туризм
туристы
отели
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города."В настоящее время в городе отдыхают 195 тысяч человек, — отметили в пресс-службе. — Средняя загрузка санаториев и отелей курорта составляет 88,4 процента.Ранее мэр Алексей Копайгородский отмечал, что всего за летний сезон Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов.
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новости - туризм, алексей копайгородский, отдых, сочи, туризм, туристы, отели, курорт
05:06 20.07.2022
 
Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года

Более 3,7 миллиона человек отдохнули в Сочи с начала 2022 года

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы в фуникулере канатной дороги на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города.
"В настоящее время в городе отдыхают 195 тысяч человек, — отметили в пресс-службе. — Средняя загрузка санаториев и отелей курорта составляет 88,4 процента.
Ранее мэр Алексей Копайгородский отмечал, что всего за летний сезон Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов.
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