https://ria.ru/20220720/sochi-1803395676.html

Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года

Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года - РИА Новости, 20.07.2022

Более 3,7 миллиона туристов отдохнули в Сочи с начала года

Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:06

2022-07-20T05:06

2022-07-20T05:06

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СОЧИ, 20 июл – РИА Новости. Более 3,7 миллиона туристов побывали в Сочи с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города."В настоящее время в городе отдыхают 195 тысяч человек, — отметили в пресс-службе. — Средняя загрузка санаториев и отелей курорта составляет 88,4 процента.Ранее мэр Алексей Копайгородский отмечал, что всего за летний сезон Сочи планирует принять 4,5 миллиона туристов.

https://ria.ru/20220719/sochi-1803204072.html

сочи

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

новости - туризм, алексей копайгородский, отдых, сочи, туризм, туристы, отели, курорт