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СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022
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СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области
СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022
СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Городище Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:40
2022-07-20T20:40
происшествия
курская область
россия
городище
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Городище Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 20 июля украинские военные обстреляли село Городище Рыльского района Курской области, а также территорию автомобильного пункта пропуска "Крупец". Повреждены линии электропередач и здания пропускного пункта. Пострадавших нет."Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории с. Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело по признакам преступления.... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), а также... посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.
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происшествия, курская область, россия, городище, следственный комитет россии (ск рф)
20:40 20.07.2022
 
СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

СК России возбудил уголовное дело из-за обстрела ВСУ села Городище в Курской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Городище Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 20 июля украинские военные обстреляли село Городище Рыльского района Курской области, а также территорию автомобильного пункта пропуска "Крупец". Повреждены линии электропередач и здания пропускного пункта. Пострадавших нет.
"Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории с. Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело по признакам преступления.... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), а также... посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурская областьРоссияГородищеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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