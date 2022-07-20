https://ria.ru/20220720/sk-1803896302.html

СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022

СК возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Городище Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:40

2022-07-20T20:40

2022-07-20T20:40

происшествия

курская область

россия

городище

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела села Городище Курской области со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 20 июля украинские военные обстреляли село Городище Рыльского района Курской области, а также территорию автомобильного пункта пропуска "Крупец". Повреждены линии электропередач и здания пропускного пункта. Пострадавших нет."Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории с. Городище Рыльского района Курской области, а также территории автомобильного пункта пропуска "Крупец" возбуждено уголовное дело по признакам преступления.... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору), а также... посягательства на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования их законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220719/ges-1803458669.html

курская область

россия

городище

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, городище, следственный комитет россии (ск рф)