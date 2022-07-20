https://ria.ru/20220720/siriya-1803618456.html

Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ

Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022

Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ

Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:52

2022-07-20T08:52

2022-07-20T10:38

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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.В Дамаске считают, что Киев фактически разорвал отношения еще в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов."Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.Дамаск 29 июня признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. На следующий день МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией с сохранением консульских отношений. Там подчеркнули, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкции против сирийских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20220720/siriya-1803599534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, украина