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Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
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Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.07.2022
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ
Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:52
2022-07-20T10:38
в мире
сирия
украина
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.В Дамаске считают, что Киев фактически разорвал отношения еще в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов."Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.Дамаск 29 июня признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. На следующий день МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией с сохранением консульских отношений. Там подчеркнули, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкции против сирийских юридических и физических лиц.
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в мире, сирия, украина
08:52 20.07.2022 (обновлено: 10:38 20.07.2022)
 
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ

SANA: Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск с горы Касьюн
Вид на Дамаск с горы Касьюн - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
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КАИР, 20 июл — РИА Новости. Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.

"Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева", — процитировало агентство своего собеседника во внешнеполитическом ведомстве.

В Дамаске считают, что Киев фактически разорвал отношения еще в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов.
"Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.
Дамаск 29 июня признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. На следующий день МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией с сохранением консульских отношений. Там подчеркнули, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкции против сирийских юридических и физических лиц.
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