08:52 20.07.2022 (обновлено: 10:38 20.07.2022)
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ
SANA: Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева
Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
КАИР, 20 июл — РИА Новости. Сирия прекратила дипотношения с Украиной, сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в сирийском МИД.
"Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной, исходя из принципа взаимности, в ответ на решение Киева", — процитировало агентство своего собеседника во внешнеполитическом ведомстве.
"Вследствие этого шага дипломаты не смогли выполнять свою работу, и деятельность посольства была приостановлена из-за враждебной позиции украинских властей и их слепого повиновения политике Запада и США по отношению к Сирии", — заявил источник.
Дамаск 29 июня признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. На следующий день МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией с сохранением консульских отношений. Там подчеркнули, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В Киеве также сообщили о планах ввести торговое эмбарго и санкции против сирийских юридических и физических лиц.