https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:07
2022-07-20T00:07
2022-07-20T00:07
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россия
сирия
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть расхождения, очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса", отметив также необходимость бороться с терроризмом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия
Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть расхождения, очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса", отметив также необходимость бороться с терроризмом.