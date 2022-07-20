https://ria.ru/20220720/siriya-1803594592.html

Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин

Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, заявил Путин

Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:07

2022-07-20T00:07

2022-07-20T00:07

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сирия

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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Россия, Турция и Иран имеют небольшие расхождения по Сирии, но согласны, что надо избавиться от терроризма там, заявил президент РФ Владимир Путин."Есть расхождения, очевидно, но все мы поддерживаем конституционный процесс, и благодаря нашим усилиям удается свести на единой площадке переговорной различные противоборствующие до сих пор стороны: и оппозицию, и официальные власти Сирийской Арабской Республики, и экспертов, и представителей общественных структур, Организации Объединенных Наций", - сказал Путин после трехсторонней встречи глав государств-гарантов "астанинского процесса", отметив также необходимость бороться с терроризмом.

https://ria.ru/20220719/sammit-1803593265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сирия