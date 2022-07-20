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В Греции туры за шубами могут уйти в прошлое из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 20.07.2022
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Туризм
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В Греции туры за шубами могут уйти в прошлое из-за отсутствия россиян
В Греции туры за шубами могут уйти в прошлое из-за отсутствия россиян - РИА Новости, 20.07.2022
В Греции туры за шубами могут уйти в прошлое из-за отсутствия россиян
Туры в Грецию за шубами могут уйти в прошлое из-за краха меховой промышленности в стране, пишет Reuters. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:52
2022-07-20T03:52
туризм
россия
греция
южная корея
евросоюз
санкции
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туры в Грецию за шубами могут уйти в прошлое из-за краха меховой промышленности в стране, пишет Reuters.Основная причина проблем в отрасли — санкции ЕС в отношении России, отмечает издание. Местным предприятиям запретили экспортировать продукцию на основной рынок меховой промышленности страны — в РФ."Мы переживаем худшие времена, мы в отчаянии, — поделился Антонис Дисиос, владелец одной из мастерских, где на протяжении десятилетий шили изделия для богатых российских покупателей. Он призвал ЕС освободить отрасль от санкций.Другие фабрики в Касторье — центре меховой промышленности — тоже вынуждены сворачивать бизнес. С 90-х город был ориентирован преимущественно на клиентов из РФ. Из России в Грецию даже организовывались специальные шуб-туры: участников водили по бутикам в поисках подходящего изделия стоимостью от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро.По оценкам Греческой меховой федерации, для выхода на новые рынки, такие как Южная Корея, потребуется много времени и усилий. По словам главы Апостолоса Цукаса, без российских покупателей рано или поздно все меховые фабрики в Касторье закроются.
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россия, греция, южная корея, евросоюз, санкции, новости - туризм, туризм, туристы, промышленность
03:52 20.07.2022
 
В Греции туры за шубами могут уйти в прошлое из-за отсутствия россиян

Туры за шубами в Грецию могут уйти в прошлое из-за краха меховой промышленности

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПродажа шуб
Продажа шуб - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Туры в Грецию за шубами могут уйти в прошлое из-за краха меховой промышленности в стране, пишет Reuters.
Основная причина проблем в отрасли — санкции ЕС в отношении России, отмечает издание. Местным предприятиям запретили экспортировать продукцию на основной рынок меховой промышленности страны — в РФ.
"Мы переживаем худшие времена, мы в отчаянии, — поделился Антонис Дисиос, владелец одной из мастерских, где на протяжении десятилетий шили изделия для богатых российских покупателей. Он призвал ЕС освободить отрасль от санкций.
Другие фабрики в Касторье — центре меховой промышленности — тоже вынуждены сворачивать бизнес. С 90-х город был ориентирован преимущественно на клиентов из РФ. Из России в Грецию даже организовывались специальные шуб-туры: участников водили по бутикам в поисках подходящего изделия стоимостью от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч евро.
По оценкам Греческой меховой федерации, для выхода на новые рынки, такие как Южная Корея, потребуется много времени и усилий. По словам главы Апостолоса Цукаса, без российских покупателей рано или поздно все меховые фабрики в Касторье закроются.
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