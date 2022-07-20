https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803615393.html
В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности
В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности - РИА Новости, 20.07.2022
В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности
Обстановка рядом с офисом президента Шри-Ланки в Коломбо спокойная, больших скоплений протестующих там нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:23
2022-07-20T08:23
2022-07-20T08:26
в мире
готабая раджапакса
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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КОЛОМБО, 20 июл - РИА Новости. Обстановка рядом с офисом президента Шри-Ланки в Коломбо спокойная, больших скоплений протестующих там нет, передает корреспондент РИА Новости.Рядом с офисом главы государства расположен палаточный лагерь протестующих, крупнейшая точка их притяжения. В нем по-прежнему есть люди, но без больших скоплений. Меры безопасности рядом с этим зданием и на близлежащей территории усилены - на улицах дежурит больше полиции, чем обычно, а здание охраняют вооруженные силовики.В самом лагере начали использовать новый лозунг - "Go home, Ranil", который обращен к премьер-министру, и.о. президента страны Ранилу Викремесингхе. Ранее протестующие использовали лозунг "Go home, Gota", который был адресован президенту Готабае Раджапаксе, который ушел в отставку и покинул страну на прошлой неделе. Эти события сопровождались массовыми уличными выступлениями против его правительства и беспорядками, вызванными тяжелейшим в истории страны экономическим кризисом.Свободный доступ на территорию офиса президента все еще есть. При этом резиденция премьер-министра, расположенная в одном километре от президентского офиса, уже закрыта для свободного посещения, на входе дежурит полиция.В среду парламент Шри-Ланки выберет нового президента из трех кандидатов. Выборы главы государства, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае досрочной отставки президента.На выборы выдвинуты три кандидата: от правящей коалиции – действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока – бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" - его лидер Анура Кумара Диссанаяке.
https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803450398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
08:23 20.07.2022 (обновлено: 08:26 20.07.2022)
В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности
В Коломбо усилили меры безопасности рядом с офисом президента Шри-Ланки
КОЛОМБО, 20 июл - РИА Новости. Обстановка рядом с офисом президента Шри-Ланки в Коломбо спокойная, больших скоплений протестующих там нет, передает корреспондент РИА Новости.
Рядом с офисом главы государства расположен палаточный лагерь протестующих, крупнейшая точка их притяжения. В нем по-прежнему есть люди, но без больших скоплений. Меры безопасности рядом с этим зданием и на близлежащей территории усилены - на улицах дежурит больше полиции, чем обычно, а здание охраняют вооруженные силовики.
В самом лагере начали использовать новый лозунг - "Go home, Ranil", который обращен к премьер-министру, и.о. президента страны Ранилу Викремесингхе. Ранее протестующие использовали лозунг "Go home, Gota", который был адресован президенту Готабае Раджапаксе
, который ушел в отставку и покинул страну на прошлой неделе. Эти события сопровождались массовыми уличными выступлениями против его правительства и беспорядками, вызванными тяжелейшим в истории страны экономическим кризисом.
Свободный доступ на территорию офиса президента все еще есть. При этом резиденция премьер-министра, расположенная в одном километре от президентского офиса, уже закрыта для свободного посещения, на входе дежурит полиция.
В среду парламент Шри-Ланки
выберет нового президента из трех кандидатов. Выборы главы государства, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае досрочной отставки президента.
На выборы выдвинуты три кандидата: от правящей коалиции – действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока – бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" - его лидер Анура Кумара Диссанаяке.