https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803615393.html

В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности

В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности - РИА Новости, 20.07.2022

В Коломбо в день выборов усилили меры безопасности

Обстановка рядом с офисом президента Шри-Ланки в Коломбо спокойная, больших скоплений протестующих там нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:23

2022-07-20T08:23

2022-07-20T08:26

в мире

готабая раджапакса

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

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КОЛОМБО, 20 июл - РИА Новости. Обстановка рядом с офисом президента Шри-Ланки в Коломбо спокойная, больших скоплений протестующих там нет, передает корреспондент РИА Новости.Рядом с офисом главы государства расположен палаточный лагерь протестующих, крупнейшая точка их притяжения. В нем по-прежнему есть люди, но без больших скоплений. Меры безопасности рядом с этим зданием и на близлежащей территории усилены - на улицах дежурит больше полиции, чем обычно, а здание охраняют вооруженные силовики.В самом лагере начали использовать новый лозунг - "Go home, Ranil", который обращен к премьер-министру, и.о. президента страны Ранилу Викремесингхе. Ранее протестующие использовали лозунг "Go home, Gota", который был адресован президенту Готабае Раджапаксе, который ушел в отставку и покинул страну на прошлой неделе. Эти события сопровождались массовыми уличными выступлениями против его правительства и беспорядками, вызванными тяжелейшим в истории страны экономическим кризисом.Свободный доступ на территорию офиса президента все еще есть. При этом резиденция премьер-министра, расположенная в одном километре от президентского офиса, уже закрыта для свободного посещения, на входе дежурит полиция.В среду парламент Шри-Ланки выберет нового президента из трех кандидатов. Выборы главы государства, который доработает срок полномочий своего предшественника до следующих общенациональных президентских выборов, которые должны пройти в 2024 году, состоятся по специальной процедуре парламентского голосования, предусмотренной в конституции Шри-Ланки в случае досрочной отставки президента.На выборы выдвинуты три кандидата: от правящей коалиции – действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, от основного оппозиционного блока – бывший министр массовых коммуникаций предыдущей администрации Даллас Алахапперума, от оппозиционного марксистско-ленинистского альянса "Национальная власть народа" - его лидер Анура Кумара Диссанаяке.

https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803450398.html

шри-ланка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, готабая раджапакса, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке