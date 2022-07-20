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Die Welt: Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского

Die Welt: Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского - РИА Новости, 20.07.2022

Die Welt: Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещания и заметно сократил поставки вооружений киевскому режиму, ограничиваясь отправкой раций и запчастей, пишет Die Welt. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:59

2022-07-20T08:59

2022-07-20T09:03

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещания и заметно сократил поставки вооружений киевскому режиму, ограничиваясь отправкой раций и запчастей, пишет Die Welt.Как отметил автор статьи Грегор Швинг, председатель правительства подтверждал готовность помогать Украине "до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и посредством поставок оружия", однако до середины Германия отправила туда лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей."В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи продуктовых пайков. Во вторую — 102 небронированных автомашины", — перечислил Швинг.Хотя партия Шольца напомнила об активном участии Берлина в программе ЕС на 500 миллионов евро, принятой в понедельник, в бундестаге нарастает недовольство очевидным несоответствием заявлений канцлера с его действиями. "Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ", — заявил изданию парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай.К критике решений правящей партии и Шольца присоединилась Свободная демократическая партия.Автор статьи подчеркнул, что из-за отказа властей поставлять оружие режим Зеленского продолжает закупать его в Германии на собственные средства: в июне Украина приобрела около трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями российских воздушно-космических сил.

https://radiosputnik.ria.ru/20220719/zelenskiy-1803538282.html

https://ria.ru/20220719/resursy-1803526319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, германия, украина, киев, хдс/хсс, евросоюз, нато