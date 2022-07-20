08:59 20.07.2022 (обновлено: 09:03 20.07.2022)
Die Welt: Шольц нарушил обещание поддерживать Зеленского
Die Welt: канцлер ФРГ Шольц нарушил обещание помогать Зеленскому, сократив поставки оружия
© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в рамках саммита G7
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц нарушил обещания и заметно сократил поставки вооружений киевскому режиму, ограничиваясь отправкой раций и запчастей, пишет Die Welt.
Как отметил автор статьи Грегор Швинг, председатель правительства подтверждал готовность помогать Украине "до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и посредством поставок оружия", однако до середины Германия отправила туда лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. В последней поставке значатся семь гаубиц, пять тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей.
"В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи продуктовых пайков. Во вторую — 102 небронированных автомашины", — перечислил Швинг.
Хотя партия Шольца напомнила об активном участии Берлина в программе ЕС на 500 миллионов евро, принятой в понедельник, в бундестаге нарастает недовольство очевидным несоответствием заявлений канцлера с его действиями. "Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ", — заявил изданию парламентский глава фракции ХДС Торстен Фрай.
К критике решений правящей партии и Шольца присоединилась Свободная демократическая партия.
"Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии — образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение", — сказал официальный представитель СвДП по оборонной политике Александр Мюллер.
Автор статьи подчеркнул, что из-за отказа властей поставлять оружие режим Зеленского продолжает закупать его в Германии на собственные средства: в июне Украина приобрела около трех тысяч противотанковых средств RGW 90 Matador напрямую у промышленных предприятий.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями российских воздушно-космических сил.