https://ria.ru/20220720/shkoly-1803607784.html

В Хабаровском крае построят пять школ по концессии

В Хабаровском крае построят пять школ по концессии - РИА Новости, 20.07.2022

В Хабаровском крае построят пять школ по концессии

Через два года на условиях государственно-частного партнерства в Хабаровском крае построят пять школ, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:15

2022-07-20T05:15

2022-07-20T05:15

общество

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Через два года на условиях государственно-частного партнерства в Хабаровском крае построят пять школ, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Реализацию концессионных соглашений в социальной сфере обсудили участники выездного расширенного заседания правительства края во вторник в Вяземском районе под председательством Дегтярева.Он отметил, что применение механизма концессии имеет ряд преимуществ. Это и снижение расходов краевого бюджета, и решение социальных задач за счет средств частных партнеров при условии сохранения имущества в краевой собственности."А к 2025 году в крае появятся межвузовский кампус, Дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления, а также реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья", - добавил глава региона.На заседании с докладом о реализации концессионных соглашений в социальной сфере выступил зампред по социальным вопросам Евгений Никонов. Он сообщил, что на строительство школ край получил федеральные средства по проекту "Новая школа"."Первое концессионное соглашение уже заключено. Речь идет о строительстве школы в густонаселенном микрорайоне "Строитель" на 1100 мест. Заключены договоры аренды двух земельных участков, получено разрешение на строительство. В настоящее время на площадке начаты земляные работы", - разъяснил Никонов.Зампред подробнее коснулся возведения в регионе реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, который будет строиться в несколько этапов. "Это дорогостоящий проект, который включает образовательный корпус, отделение дневного пребывания для совершеннолетних, гостиницу. Стоимость реализации первого этапа ориентировочно составит около 800 миллионов рублей. Окончательная цена проекта будет определена после разработки ПСД и получения положительного заключения государственной экспертизы", - уточнил Никонов.Все социальные проекты включены во флагманскую инициативу губернатора края "Край здоровья. Растим будущее". Это, прежде всего, доступность и качество медпомощи и образования, всесторонняя помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Включает три опорных направления: "Медицинские кадры решают всё!" (ДВГМУ увеличит набор студентов-целевиков в 2,5 раза), "Территория здоровья. Растим будущее" и "Одаренные дети". Дегтярев презентовал стратегию развития Хабаровского края до 2026 года в декабре прошлого года. Заявлено исполнение пяти инициатив, в том числе: "Интересная работа, достойная зарплата", "Край комфортного проживания", "Край инноваций и новых возможностей" и "Край притяжения. Туризм в удовольствие".

https://ria.ru/20220719/shkoly-1803518964.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, хабаровский край