https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

"Они уже не скрывают". Как европейцы мстят за поддержку России

"Они уже не скрывают". Как европейцы мстят за поддержку России - РИА Новости, 20.07.2022

"Они уже не скрывают". Как европейцы мстят за поддержку России

Президенту Сербии Александру Вучичу на днях не разрешили посетить мемориальный комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии. В Белграде это назвали самым большим... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:00

2022-07-20T08:00

2022-07-20T09:17

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Президенту Сербии Александру Вучичу на днях не разрешили посетить мемориальный комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии. В Белграде это назвали самым большим скандалом в новейшей истории двух стран. Эксперты не сомневаются: так ЕС мстит за позицию по России. Как далеко могут зайти европейцы — в материале РИА Новости."Сербосек"Хорватское издание Jutarnji сообщило, что Вучичу отказали, поскольку поездка не была официально согласована. По мнению Загреба, подобные визиты нельзя считать частными, поэтому оформлять их нужно по всем правилам.В Белграде возмутились. Президент хотел возложить цветы и зажечь свечу в память о 700 тысячах убитых в хорватском лагере смерти, среди которых были почти все его родственники по отцовской линии, подчеркнули в МИД. И напомнили, что в 2021-м более 700 хорватов с дипломатическими паспортами въехали в Сербию без каких-либо согласований."Ранее сербские политики более низкого уровня — мэры, госсекретари — приезжали в Ясеновац без специального разрешения. Несколько лет назад я там побывал в качестве заместителя мэра Ниша. Но хорватские власти всегда неохотно нас пускали", — рассказал РИА Новости депутат парламента Сербии Милош Банджур.Премьер-министр Ана Брнабич сравнила ситуацию с тем, как если бы поляки запретили премьеру Израиля посетить Освенцим. Отныне все хорватские должностные лица, в том числе с дипломатическими паспортами, обязаны обосновать въезд в Сербию или транзит, а после пересечения границы окажутся под особым контролем, объявил глава МВД Александр Вулин. Он назвал руководство соседней страны фашистами, которые не хотят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили.Усташи — хорватские фашисты — создали лагерь смерти Ясеновац в 1941-м. По воспоминаниям очевидцев, они устраивали соревнования по числу убитых сербов. Одним из "чемпионов" стал Петар Брзица, за сутки зарезавший ножом для снопов 1360 человек. Клинок, которым орудовали палачи, цинично именовали "сербосеком".Многие сербы проводят параллели между теми трагическими событиями и операцией "Буря" по ликвидации Сербской Краины в августе 1995-го."Хорваты сразу встали на сторону нацистской Германии, не раскаялись в преступлениях и спустя 50 лет вернулись к тому же. В 1990-х они изгнали около 400 тысяч сербов, убив не меньше двух тысяч мирных жителей. Современная Хорватия гордится нацистским прошлым и усташами. Точно так же как киевский режим — бандеровцами", — говорит Банджур.Украинский следВучич отказался присоединяться к антироссийским санкциям и обвинил Запад в двойных стандартах: "Киев должен защищать свою территориальную целостность, а Сербии, наоборот, следует забыть о Косово". Боевые действия на Украине Вучич считает "мировой войной", в которой Запад противостоит России. Белград хочет двигаться по европейскому пути, но не собирается ругаться с Москвой или Пекином.Недавно, касаясь перспектив спецоперации, Вучич предположил, что сначала Россия завершит освобождение Донбасса, а затем сделает западным лидерам предложение, которое они, скорее всего, не примут. И "мир окажется в аду".Это вызвало международный скандал. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сказал, что Украина должна объединиться с Хорватией, не пустить Сербию в Евросоюз и перевоспитать ее. "Процесс перевоспитания сложен и для сербов будет неприятен, но нам он по силам", — заявил Гончаренко.Глава МВД Сербии Вулин ответил, что ни один последователь Степана Бандеры не изменит его страну. Зло на Украине исходит в том числе от тех, кто разделяет идеи усташей, добавил он. Как хорваты не могут простить Вучичу то, что его дед выжил в Ясеноваце, так и их украинские союзники винят президента за то, что он не стал частью антироссийской пропаганды, уверен Вулин.Геополитическая ловушкаОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что хорваты совместили международную политическую конъюнктуру с исторической неприязнью к сербам. В Загребе никогда не скрывали, что им неприятны напоминания об этнических чистках времен Второй мировой или 1990-х, но — по демократическим нормам — запретить поездки к мемориалам было нельзя. События на Украине изменили мировую политическую культуру."Мы уже живем в мире, в котором никто ничего не стесняется. Это раньше все были озабочены политесом, а теперь хорваты просто мстят сербам за то, что те не вводят санкции против Москвы", — говорит основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.Схожее мнение высказал глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов: "Хорваты воспользовались геополитической ситуацией, чтобы пресечь попытки сербов напоминать миру о трагических событиях своей истории. Взвешенную позицию Белграда по российско-украинскому конфликту Загреб попытался подвести под международное давление на Россию и ее партнеров".Хорватия нарушила все традиции двусторонних отношений и продемонстрировала, что не является демократическим государством. Впрочем, Евросоюз, конечно же, не станет осуждать Загреб, добавил эксперт.В Брюсселе недовольны внешней политикой Белграда, но сделать ничего не могут. Сербы не поддерживают антироссийские запреты, однако и не помогают их преодолевать — значит, "вторичные санкции" невозможны. Иначе в изоляции окажется не Россия, а сам Евросоюз, потому что, помимо Сербии, так придется поступить с большинством стран в мире.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html

https://ria.ru/20220709/ukraina-1801191443.html

https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html

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в мире, ана брнабич, александр вулин, алексей гончаренко, сербия, украина, россия, верховная рада украины, александр вучич, политика, хорватия