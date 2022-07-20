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Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля - РИА Новости, 20.07.2022
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Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля
Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля - РИА Новости, 20.07.2022
Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля
Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:37
2022-07-20T17:47
в мире
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу, сообщила делегация председательствующей сейчас в ЕС Чехии.Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне и опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу. По данным постпреда Литвы, в седьмой пакет санкций вошел запрет на золото из России."Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", - сообщила делегация Чехии в Twitter.Ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия
17:37 20.07.2022 (обновлено: 17:47 20.07.2022)
 
Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля

Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля после публикации в журнале

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу, сообщила делегация председательствующей сейчас в ЕС Чехии.
Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне и опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу. По данным постпреда Литвы, в седьмой пакет санкций вошел запрет на золото из России.
"Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", - сообщила делегация Чехии в Twitter.
Ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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