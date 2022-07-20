https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803824097.html

Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля

Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля - РИА Новости, 20.07.2022

Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля

Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:37

2022-07-20T17:37

2022-07-20T17:47

в мире

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя (11.00 мск), после чего их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу, сообщила делегация председательствующей сейчас в ЕС Чехии.Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне и опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу. По данным постпреда Литвы, в седьмой пакет санкций вошел запрет на золото из России."Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", - сообщила делегация Чехии в Twitter.Ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220720/sanktsii-1803797430.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, санкции в отношении россии, евросоюз, россия