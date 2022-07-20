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Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 20.07.2022
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Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 20.07.2022
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T17:16
2022-07-20T18:22
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
экономика
сбербанк россии
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.Ограничения вступят в силу 21 июля, после публикации в официальном журнале, рассказало чешское представительство в ЕС. Процедуру их утверждения завершат до 11:00 мск четверга.Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика, сбербанк россии, владимир путин, москва, украина
17:16 20.07.2022 (обновлено: 18:22 20.07.2022)
 
Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

"На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов", — написал он в Twitter.

Ограничения вступят в силу 21 июля, после публикации в официальном журнале, рассказало чешское представительство в ЕС. Процедуру их утверждения завершат до 11:00 мск четверга.
Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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