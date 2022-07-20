https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803798253.html

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 20.07.2022

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:16

2022-07-20T17:16

2022-07-20T18:22

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

экономика

сбербанк россии

владимир путин

москва

украина

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России, в него вошел запрет на золото из России, сообщил постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.Ограничения вступят в силу 21 июля, после публикации в официальном журнале, рассказало чешское представительство в ЕС. Процедуру их утверждения завершат до 11:00 мск четверга.Против Москвы ввели несколько пакетов санкций из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220720/serbiya-1803487238.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика, сбербанк россии, владимир путин, москва, украина