В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов назвал заявления США о новых санкциях философией войны
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Намерение Белого дома ввести новые санкции в отношении России из-за вхождения освобожденных регионов Украины в ее состав являются философией войны, сказал РИА Новости заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти заявления (Белого дома) – это философия представителей американской власти, которая с реалиями не имеет ничего общего. Это их большая политика, в которой они ведут игру: чем больше войны, тем больше заработка. США превратилась в страну, куда она приходит – везде проблемы, прежде всего у людей, местного населения. Они произвели фактически переворот в 2014 году – мы сегодня пожинаем плоды. Мы хотим мирной жизни, они же постоянно подогревают войну", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России. США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, "аннексировать" освобожденные территории на Украине.