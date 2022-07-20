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В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны - РИА Новости, 20.07.2022
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В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны
В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны - РИА Новости, 20.07.2022
В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны
Намерение Белого дома ввести новые санкции в отношении России из-за вхождения освобожденных регионов Украины в ее состав являются философией войны, сказал РИА... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:11
2022-07-20T12:11
мария захарова
россия
херсонская область
украина
джон кирби
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Намерение Белого дома ввести новые санкции в отношении России из-за вхождения освобожденных регионов Украины в ее состав являются философией войны, сказал РИА Новости заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти заявления (Белого дома) – это философия представителей американской власти, которая с реалиями не имеет ничего общего. Это их большая политика, в которой они ведут игру: чем больше войны, тем больше заработка. США превратилась в страну, куда она приходит – везде проблемы, прежде всего у людей, местного населения. Они произвели фактически переворот в 2014 году – мы сегодня пожинаем плоды. Мы хотим мирной жизни, они же постоянно подогревают войну", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России. США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, "аннексировать" освобожденные территории на Украине.
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мария захарова, россия, херсонская область , украина, джон кирби, в мире
12:11 20.07.2022
 
В Херсонской области назвали заявления США о санкциях философией войны

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов назвал заявления США о новых санкциях философией войны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБаннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе
Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции Западная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Баннер с названиями городов Херсон, Мелитополь и Бердянск на автостанции "Западная" в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Намерение Белого дома ввести новые санкции в отношении России из-за вхождения освобожденных регионов Украины в ее состав являются философией войны, сказал РИА Новости заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти заявления (Белого дома) – это философия представителей американской власти, которая с реалиями не имеет ничего общего. Это их большая политика, в которой они ведут игру: чем больше войны, тем больше заработка. США превратилась в страну, куда она приходит – везде проблемы, прежде всего у людей, местного населения. Они произвели фактически переворот в 2014 году – мы сегодня пожинаем плоды. Мы хотим мирной жизни, они же постоянно подогревают войну", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России. США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, "аннексировать" освобожденные территории на Украине.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 08:01
Заявления США о новых санкциях не достигли цели, заявили в МИД
 
Мария ЗахароваРоссияХерсонская областьУкраинаДжон КирбиВ мире
 
 
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