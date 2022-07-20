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Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
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Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Лавров
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Лавров
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз вынужден вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:10
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политика
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз вынужден вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян."Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет - санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", - сказал он.Лавров отметил, что поскольку антироссийские санкции начали негативно сказываться на самом Евросоюзе, в режим ограничений были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.
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Лавров о санкциях против РФ: "ЕС вынужден думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет"
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз вынужден вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. "Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет - санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", - сказал он.
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политика, сергей лавров, евросоюз
12:10 20.07.2022 (обновлено: 13:53 20.07.2022)
 
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз уточняет их

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз вынужден вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
"Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет - санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", - сказал он.
Лавров отметил, что поскольку антироссийские санкции начали негативно сказываться на самом Евросоюзе, в режим ограничений были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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