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Пушков оценил пересмотр Западом части антироссийских санкций - РИА Новости, 20.07.2022
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Пушков оценил пересмотр Западом части антироссийских санкций
Пушков оценил пересмотр Западом части антироссийских санкций - РИА Новости, 20.07.2022
Пушков оценил пересмотр Западом части антироссийских санкций
Пересмотр части санкций не меняет общего коллективного курса Запада на санкционную войну против России, "крупные выводы" из-за этих коррекций делать не стоит,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:13
2022-07-20T06:13
в мире
алексей пушков
россия
сша
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пересмотр части санкций не меняет общего коллективного курса Запада на санкционную войну против России, "крупные выводы" из-за этих коррекций делать не стоит, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия. Министерство финансов США также выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием."И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то "осознали" и "сделали выводы"", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, на Западе сделали "точечные выводы", и в соответствии с ними осуществили поправки – "не более того"."Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит", - резюмировал сенатор.Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803417510.html
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в мире, алексей пушков, россия, сша, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир путин, министерство финансов сша
06:13 20.07.2022
 
Пушков оценил пересмотр Западом части антироссийских санкций

Сенатор Пушков: корректировка антироссийских санкций Западом не меняет его общего курса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Пересмотр части санкций не меняет общего коллективного курса Запада на санкционную войну против России, "крупные выводы" из-за этих коррекций делать не стоит, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Как сообщило на минувшей неделе агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников, Еврокомиссия собирается скорректировать санкции против России, чтобы исключить возможность создания помех экспорту продовольствия. Министерство финансов США также выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.
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ЕС конкретизирует предыдущие санкции
США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей. Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то "осознали" и "сделали выводы"", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, на Западе сделали "точечные выводы", и в соответствии с ними осуществили поправки – "не более того".
"Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит", - резюмировал сенатор.
Западные страны после начала спецоперации России на Украине ввели в отношении Москвы ряд жестких санкций. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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