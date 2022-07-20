https://ria.ru/20220720/sammit-1803709594.html
Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров
Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022
Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на сегодняшнем этапе Россия должна хорошо проработать с коллегами подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:52
2022-07-20T13:52
2022-07-20T13:52
маргарита симоньян
африка
сочи
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на сегодняшнем этапе Россия должна хорошо проработать с коллегами подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который планируется на 2023 год."Мы сейчас должны проработать вместе с нашими коллегами, очень хорошо проработать подготовку ко второму саммиту Россия-Африка. Первый был в Сочи в 2019 году, второй мы планируем на следующий год", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Он добавил, что о месте проведения саммита "мы потом объявим".Говоря о взаимоотношениях и сотрудничестве с Африкой, Лавров указал, что "надо, конечно, нам наращивать наши объемы". Министр добавил, что Африка, "наверное, самый перспективный рынок".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, африка, сочи, в мире, сергей лавров
Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия должна хорошо проработать подготовку к саммиту Россия — Африка