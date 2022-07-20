https://ria.ru/20220720/sammit-1803709594.html

Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров

Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров - РИА Новости, 20.07.2022

Второй саммит Россия — Африка пройдет в 2023 году, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на сегодняшнем этапе Россия должна хорошо проработать с коллегами подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:52

2022-07-20T13:52

2022-07-20T13:52

маргарита симоньян

африка

сочи

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на сегодняшнем этапе Россия должна хорошо проработать с коллегами подготовку ко второму саммиту Россия-Африка, который планируется на 2023 год."Мы сейчас должны проработать вместе с нашими коллегами, очень хорошо проработать подготовку ко второму саммиту Россия-Африка. Первый был в Сочи в 2019 году, второй мы планируем на следующий год", - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT, которое проводит главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Он добавил, что о месте проведения саммита "мы потом объявим".Говоря о взаимоотношениях и сотрудничестве с Африкой, Лавров указал, что "надо, конечно, нам наращивать наши объемы". Министр добавил, что Африка, "наверное, самый перспективный рынок".

https://ria.ru/20220718/nigeriya-1803133797.html

африка

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

маргарита симоньян, африка, сочи, в мире, сергей лавров