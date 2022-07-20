https://ria.ru/20220720/ryanair-1803596201.html

ИКАО: данные о бомбе на борту лайнера Ryanair были заведомо ложными

ИКАО: данные о бомбе на борту лайнера Ryanair были заведомо ложными - РИА Новости, 20.07.2022

ИКАО: данные о бомбе на борту лайнера Ryanair были заведомо ложными

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) установил, что информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T00:35

2022-07-20T00:35

2022-07-20T00:35

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) установил, что информация о бомбе на борту экстренно приземлившегося в Минске самолета авиакомпании Ryanair была заведомо ложной и была передана летному экипажу по указанию властей Белоруссии, говорится в обнародованном во вторник докладе ИКАО.В докладе утверждается, что "ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены как во время проверки перед вылетом самолета из Афина, так и впоследствии после многочисленных осмотров воздушного судна в Белоруссии и Литве". Таким образом, ИКАО пришла к выводу, что угроза взрыва бомбы "была заведомо ложной", что поставило под угрозу безопасность борта.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".После инцидента европейские страны заявили, что белорусские власти принудили борт к приземлению под надуманным предлогом. В Минске это отрицали, доказывая, что только рекомендовали посадку, а решение принимал пилот. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.ИКАО начала расследование инцидента. Организация представила отчет, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не приписывала ее распространение какому-либо государству. Позже ИКАО сообщила, что после рассмотрения отчета о расследовании инцидента ряд стран-членов были обеспокоены якобы пробелами в информации, предоставленной Белоруссией. Также их смутили несоответствия в доказательствах, имевшихся на момент расследования инцидента с Ryanair, в части важнейших аспектов фактической реконструкции событий. Расследование инцидента было решено продолжить. В феврале глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о попытке западных стран оказать давление на ИКАО, чтобы организация выдала нужное им заключение по инциденту с самолетом Ryanair.Позднее директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский заявил, что ИКАО может доработать доклад об экстренной посадке в Минске самолета Ryanair таким образом, чтобы он соответствовал ожиданиям Запада.

https://ria.ru/20220121/ikao-1768904543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, белоруссия, ryanair