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США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022
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США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS
США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.07.2022
США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS
США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, сообщил председатель... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:08
2022-07-20T20:49
в мире
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украина
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО."Мы обучили 200 украинцев (использованию) HIMARS и продолжаем обучать еще многих", - добавил Милли.Шеф Пентагона Ллойд Остин, который участвовал в пресс-конференции вместе с Милли, сообщил, что установки передаются вместе с управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 километров.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, сша, украина, ллойд остин, россия, донбасс, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, вооружения
20:08 20.07.2022 (обновлено: 20:49 20.07.2022)
 
США обязались передать Украине более 20 РСЗО HIMARS

Глава Генштаба США Милли сообщил о передаче Украине 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS

© AP Photo / The News Tribune, Peter HaleyАмериканская РСЗО HIMARS
Американская РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / The News Tribune, Peter Haley
Американская РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

"На сегодняшний день мы передали Украине 12 HIMARS. Это часть из более, чем 20, которые обещаны Соединенными Штатами и нашими союзниками", - сказал он журналистам по завершении четвертой встречи стран, оказывающих военное содействие Украине.

В очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО.
"Мы обучили 200 украинцев (использованию) HIMARS и продолжаем обучать еще многих", - добавил Милли.
Шеф Пентагона Ллойд Остин, который участвовал в пресс-конференции вместе с Милли, сообщил, что установки передаются вместе с управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 километров.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 22:38
США не видят признаков перепродажи поставляемого Украине вооружения
 
В миреСШАУкраинаЛлойд ОстинРоссияДонбассНАТОМинистерство обороны СШАСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРВооружения
 
 
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