https://ria.ru/20220720/realme-1803644000.html
Realme представила в России недорогой смартфон C35
Realme представила в России недорогой смартфон C35 - РИА Новости, 20.07.2022
Realme представила в России недорогой смартфон C35
Компания realme анонсировала новинку для российского рынка — стильный смартфон начального ценового сегмента realme C35. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:55
2022-07-20T10:55
2022-07-20T10:55
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технологии
google android
realme
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания realme анонсировала новинку для российского рынка — стильный смартфон начального ценового сегмента realme C35.Аппарат доступен в двух вариантах расцветки — черном и зеленом. 6,6-дюймовый экран может похвастаться разрешением Full HD+. Дизайн корпуса выполнен в модном "квадратном", а фронтальная камера вписана в небольшой экранный вырез.Смартфон работает на процессоре Unisoc T616, использует батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Трехкамерный модуль включает главный сенсор разрешением 50 Мп.Realme C35 предлагается в России в версиях 4/64 и 4/128 ГБ по цене за 16 990 и 18 990 рублей соответственно. Смартфон доступен в крупнейших торговых сетях электроники.
https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google android, realme
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания realme анонсировала новинку для российского рынка — стильный смартфон начального ценового сегмента realme C35.
Аппарат доступен в двух вариантах расцветки — черном и зеленом. 6,6-дюймовый экран может похвастаться разрешением Full HD+. Дизайн корпуса выполнен в модном "квадратном", а фронтальная камера вписана в небольшой экранный вырез.
Смартфон работает на процессоре Unisoc T616, использует батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Трехкамерный модуль включает главный сенсор разрешением 50 Мп.
Realme C35 предлагается в России
в версиях 4/64 и 4/128 ГБ по цене за 16 990 и 18 990 рублей соответственно. Смартфон доступен в крупнейших торговых сетях электроники.