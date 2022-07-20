https://ria.ru/20220720/realme-1803644000.html

Realme представила в России недорогой смартфон C35

Realme представила в России недорогой смартфон C35 - РИА Новости, 20.07.2022

Realme представила в России недорогой смартфон C35

Компания realme анонсировала новинку для российского рынка — стильный смартфон начального ценового сегмента realme C35. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:55

2022-07-20T10:55

2022-07-20T10:55

наука

технологии

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realme

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания realme анонсировала новинку для российского рынка — стильный смартфон начального ценового сегмента realme C35.Аппарат доступен в двух вариантах расцветки — черном и зеленом. 6,6-дюймовый экран может похвастаться разрешением Full HD+. Дизайн корпуса выполнен в модном "квадратном", а фронтальная камера вписана в небольшой экранный вырез.Смартфон работает на процессоре Unisoc T616, использует батарею ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Трехкамерный модуль включает главный сенсор разрешением 50 Мп.Realme C35 предлагается в России в версиях 4/64 и 4/128 ГБ по цене за 16 990 и 18 990 рублей соответственно. Смартфон доступен в крупнейших торговых сетях электроники.

https://ria.ru/20220719/realme-1802383115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google android, realme