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Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу
Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу - РИА Новости, 20.07.2022
Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу
Президент РФ Владимир Путин отметил важность проекта "Атлас удаленных профессий", указав, что его запуск позволит в разы эффективнее использовать мощный... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:27
2022-07-20T16:28
технологии
газпром нефть
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность проекта "Атлас удаленных профессий", указав, что его запуск позволит в разы эффективнее использовать мощный интеллектуальный потенциал страны, пандемия показала, что удаленная работа является эффективной."Для всех нас стало очевидно, что работа на удаленке может быть весьма эффективной. Она востребована. Стало это очевидным в пандемийный период, когда значительное количество людей вынуждено было перейти на удаленную систему работы, и предприятия всячески этому способствовали для того, чтобы поддержать усилия государства по борьбе с пандемией. Но вдруг выяснилось, что как-то и комфортно, и эффективно может быть", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи нового времени".Президент отметил важность проекта руководителя по интеграции с корпоративными процессами платформы Профессионалы 4.0 ПАО "Газпром нефть" Светланы Голубевой. Он называется "Атлас удаленных профессий". Проект помогает бизнесу, гражданам и даже образовательным учреждениям найти и организовать удаленную работу.Он пообещал переговорить с представителями министерства труда о возможном сотрудничестве с "Атласом удаленных профессий"."Я обязательно с коллегами (из Минтруда) переговорю, и будем вас поддерживать", - добавил Путин.
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технологии, газпром нефть, владимир путин
16:27 20.07.2022 (обновлено: 16:28 20.07.2022)
 
Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу

Президент Путин поддержал проект, помогающий найти и организовать удаленную работу

© Depositphotos / racornУдаленная работа
Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Depositphotos / racorn
Удаленная работа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность проекта "Атлас удаленных профессий", указав, что его запуск позволит в разы эффективнее использовать мощный интеллектуальный потенциал страны, пандемия показала, что удаленная работа является эффективной.
"Для всех нас стало очевидно, что работа на удаленке может быть весьма эффективной. Она востребована. Стало это очевидным в пандемийный период, когда значительное количество людей вынуждено было перейти на удаленную систему работы, и предприятия всячески этому способствовали для того, чтобы поддержать усилия государства по борьбе с пандемией. Но вдруг выяснилось, что как-то и комфортно, и эффективно может быть", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи нового времени".
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Президент отметил важность проекта руководителя по интеграции с корпоративными процессами платформы Профессионалы 4.0 ПАО "Газпром нефть" Светланы Голубевой. Он называется "Атлас удаленных профессий". Проект помогает бизнесу, гражданам и даже образовательным учреждениям найти и организовать удаленную работу.
"Вот этот "Атлас удаленных профессий" – конечно, важная вещь. Со стороны государства, естественно, вашим партнером должен быть Минтруд, и Минтруд, кстати, что-то подобное уже делает. Там решения соответственные принимались на этот счет", - заявил Путин.
Он пообещал переговорить с представителями министерства труда о возможном сотрудничестве с "Атласом удаленных профессий".
"Я обязательно с коллегами (из Минтруда) переговорю, и будем вас поддерживать", - добавил Путин.
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ТехнологииГазпром нефтьВладимир Путин
 
 
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