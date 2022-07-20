https://ria.ru/20220720/pvo-1803873498.html

Жена Зеленского попросила системы ПВО у США

Жена Зеленского попросила системы ПВО у США - РИА Новости, 20.07.2022

Жена Зеленского попросила системы ПВО у США

Жена Владимира Зеленского Елена в выступлении в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:03

2022-07-20T19:03

2022-07-20T19:03

в мире

сергей лавров

джо байден

украина

сша

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена в выступлении в американском конгрессе призвала США помочь ее стране средствами противовоздушной обороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Позже Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект."Я прошу о том, чего бы никогда не хотела просить. Я прошу вас об оружии, оружии, которое бы использовалось... для защиты своего дома и права просыпаться в этом доме живыми. Я прошу о системах ПВО", - сказала Зеленская.Напомнив о скором уходе конгресса на каникулы, Зеленская призвала американских законодателей оперативно решить этот вопрос. США ранее уже пообещали передать Украине современные комплексы ПВО средней дальности NASAMS.Зеленская заявила, что она первая супруга иностранного лидера, получившая приглашение выступить в конгрессе. Накануне ее принимал в Белом доме президент США Джо Байден вместе с женой Джилл. Перед этим у Зеленской состоялась встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

https://ria.ru/20220720/himars-1803737112.html

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в мире, сергей лавров, джо байден, украина, сша, россия, нато