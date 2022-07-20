16:44 20.07.2022 (обновлено: 17:07 20.07.2022)
Путин назвал призывы экономить воду, чтобы "рассердить" его, бредом
Президент Путин назвал призывы западных лидеров экономить воду и электричество бредом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бредом призывы к европейцам экономить воду при гигиенических процедурах для того, чтобы "рассердить" его.
"Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ, в Европе распространяется. Человек изображен, и внизу подпись — "Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места". И показано — здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили" — сказал он на пленарном заседании форума "Сильные идеи нового времени".
По словам российского лидера, проблемы со снабжением Европы ресурсами стали результатом ошибок руководства стран, которые ищут виноватых вместо разрешения ситуации.