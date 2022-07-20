Путин назвал призывы экономить воду, чтобы "рассердить" его, бредом

"Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ, в Европе распространяется. Человек изображен, и внизу подпись — "Хочешь рассердить Путина — мой только эти четыре места". И показано — здесь, здесь, здесь и здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили" — сказал он на пленарном заседании форума "Сильные идеи нового времени".