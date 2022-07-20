https://ria.ru/20220720/putin-1803780816.html
Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых
Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых - РИА Новости, 20.07.2022
Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом проект создания умных домов для пожилых. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:19
2022-07-20T16:19
2022-07-20T16:20
общество
владимир путин
татьяна голикова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом проект создания умных домов для пожилых.На форуме "Сильные идеи для нового времени" главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов представил президенту проект умного дома для пожилых. В таком доме можно будет управлять светом, техникой, шторами при помощи голоса. Это позволит персоналу домов для пожилых сэкономить время, которое сейчас уходит на выполнение рутинных задач."Мне очень приятно отметить, что вы, молодой человек, занимаетесь людьми старшего поколения. Это действительно дорогого стоит, потому что отношение к людям старшего поколения, к старикам, безусловно, один из важнейших показателей морального состояния общества... С коллегами в правительстве обязательно переговорю, с Татьяной Алексеевной переговорю, со всеми, кто занимается, Минтруд", - отреагировал президент.
https://ria.ru/20220720/telemeditsina-1803771410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
16:19 20.07.2022 (обновлено: 16:20 20.07.2022)
Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых
Президент Путин пообещал обсудить с Голиковой и Минтрудом создание умных домов для пожилых