https://ria.ru/20220720/putin-1803780816.html

Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых

Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых - РИА Новости, 20.07.2022

Путин пообещал обсудить с Минтрудом проект создания умных домов для пожилых

Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом проект создания умных домов для пожилых. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:19

2022-07-20T16:19

2022-07-20T16:20

общество

владимир путин

татьяна голикова

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с вице-премьером Татьяной Голиковой и Минтрудом проект создания умных домов для пожилых.На форуме "Сильные идеи для нового времени" главный специалист ГУ "Новгородский информационно-аналитический центр" Андрей Образцов представил президенту проект умного дома для пожилых. В таком доме можно будет управлять светом, техникой, шторами при помощи голоса. Это позволит персоналу домов для пожилых сэкономить время, которое сейчас уходит на выполнение рутинных задач."Мне очень приятно отметить, что вы, молодой человек, занимаетесь людьми старшего поколения. Это действительно дорогого стоит, потому что отношение к людям старшего поколения, к старикам, безусловно, один из важнейших показателей морального состояния общества... С коллегами в правительстве обязательно переговорю, с Татьяной Алексеевной переговорю, со всеми, кто занимается, Минтруд", - отреагировал президент.

https://ria.ru/20220720/telemeditsina-1803771410.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, татьяна голикова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)