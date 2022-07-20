https://ria.ru/20220720/putin-1803769911.html

России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил Путин

России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил Путин

России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:46

2022-07-20T15:46

2022-07-20T15:46

экономика

россия

канада

европа

siemens

газпром

северный поток

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас вот говорят: вернут эти машины, одну, во всяком случае, вернут. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого ремонта планового? Может быть… возьмут в какой-то момент и отключат... И все, и встанет "Северный поток-1", потому что оттуда приехали, из Канады. Это действительно имеет огромное значение. Нам нужны собственные инженерные школы", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"."Северный поток" – основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу – остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме – на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.

https://ria.ru/20220720/turbina-1803768682.html

https://ria.ru/20220718/inzhenery-1803253756.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, канада, европа, siemens, газпром, северный поток, владимир путин