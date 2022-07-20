России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил Путин
Президент Путин призвал создать собственные инженерные школы для ремонта турбин
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужны собственные инженерные школы для ремонта турбин, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас вот говорят: вернут эти машины, одну, во всяком случае, вернут. Но в каком качестве вернут? Каковы там технические параметры после выхода из этого ремонта планового? Может быть… возьмут в какой-то момент и отключат... И все, и встанет "Северный поток-1", потому что оттуда приехали, из Канады. Это действительно имеет огромное значение. Нам нужны собственные инженерные школы", - сказал Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме – на уровне 40% от пропускной мощности. "Газпром" объяснял это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи газа в трубопровод. Сложившаяся ситуация породила в Европе опасения, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.
"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей.
Газета "Коммерсант" позднее со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, опубликовала информацию, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля, ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля. После этого еще "пять-семь дней машина" будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней, утверждает газета.
Во вторник в СМИ появилась информация, что поставки газа по "Северному потоку" из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания, при этом газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание.