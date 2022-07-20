Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/putin-1803758098.html
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской - РИА Новости, 20.07.2022
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской
Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:31
2022-07-20T17:44
технологии
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803826672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_20a2af166d6b0591d60663a2a7b871cb.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил президент РФ Владимир ПутинГлава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?" - заявил Путин, выступая на сессии."Основанная на иллюзии исключительности, она (модель тотального доминирования - ред.) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание", - добавил президент.
https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803826672_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_79a0cb524248d0a6af4118a70e1ae097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин
15:31 20.07.2022 (обновлено: 17:44 20.07.2022)
 
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской

Путин: модель тотального доминирования "золотого миллиарда" расистская и неоколониальная

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив. 20 июля 2022
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив. 20 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив. 20 июля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
"Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?" - заявил Путин, выступая на сессии.
"Основанная на иллюзии исключительности, она (модель тотального доминирования - ред.) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание", - добавил президент.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:12
Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России
 
ТехнологииАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала