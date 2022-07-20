https://ria.ru/20220720/putin-1803758098.html

Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской

Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской - РИА Новости, 20.07.2022

Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской

Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:31

2022-07-20T15:31

2022-07-20T17:44

технологии

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил президент РФ Владимир ПутинГлава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?" - заявил Путин, выступая на сессии."Основанная на иллюзии исключительности, она (модель тотального доминирования - ред.) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание", - добавил президент.

https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html

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технологии, агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин