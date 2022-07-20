15:31 20.07.2022 (обновлено: 17:44 20.07.2022)
Путин назвал модель доминирования "золотого миллиарда" расистской
Путин: модель тотального доминирования "золотого миллиарда" расистская и неоколониальная
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив. 20 июля 2022
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив. 20 июля 2022
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Модель тотального доминирования так называемого "золотого миллиарда" населения планеты несправедлива, она расистская и неоколониальная по сути своей, заявил президент РФ Владимир Путин
Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
"Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения?" - заявил Путин, выступая на сессии.
"Основанная на иллюзии исключительности, она (модель тотального доминирования - ред.) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. А лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание", - добавил президент.