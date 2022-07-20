https://ria.ru/20220720/putin-1803739711.html
Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов
Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов - РИА Новости, 20.07.2022
Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов
Президент РФ Владимир Путин попросил губернаторов и кабмин оказывать поддержку инициативам энтузиастов: опыт полезен для всей страны. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:21
2022-07-20T15:21
2022-07-20T15:21
агентство стратегических инициатив (аси)
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернаторов и кабмин оказывать поддержку инициативам энтузиастов: опыт полезен для всей страны.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Хочу, чтобы меня сейчас услышали и коллеги в правительстве, и губернаторы. Такие искренние инициативы, зачастую продвигаемые даже небольшими коллективами энтузиастов, нуждаются, безусловно, в заинтересованной, весомой поддержке управленческих команд в регионах, на местах", - сказал президент."Опыт, полученный в отдельном регионе, ценен и полезен для всей страны", - добавил Путин, уточнив, что опыт должен быть ценен сам по себе и приносить конкретный результат для региона и страны.
https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), общество, владимир путин
Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов
Президент Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать инициативы энтузиастов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернаторов и кабмин оказывать поддержку инициативам энтузиастов: опыт полезен для всей страны.
Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ)
и фондом "Росконгресс".
"Хочу, чтобы меня сейчас услышали и коллеги в правительстве, и губернаторы. Такие искренние инициативы, зачастую продвигаемые даже небольшими коллективами энтузиастов, нуждаются, безусловно, в заинтересованной, весомой поддержке управленческих команд в регионах, на местах", - сказал президент.
"Опыт, полученный в отдельном регионе, ценен и полезен для всей страны", - добавил Путин, уточнив, что опыт должен быть ценен сам по себе и приносить конкретный результат для региона и страны.