https://ria.ru/20220720/putin-1803739711.html

Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов

Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов - РИА Новости, 20.07.2022

Путин призвал губернаторов и правительство поддерживать энтузиастов

Президент РФ Владимир Путин попросил губернаторов и кабмин оказывать поддержку инициативам энтузиастов: опыт полезен для всей страны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:21

2022-07-20T15:21

2022-07-20T15:21

агентство стратегических инициатив (аси)

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил губернаторов и кабмин оказывать поддержку инициативам энтузиастов: опыт полезен для всей страны.Глава государства в среду принимает участие в пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."Хочу, чтобы меня сейчас услышали и коллеги в правительстве, и губернаторы. Такие искренние инициативы, зачастую продвигаемые даже небольшими коллективами энтузиастов, нуждаются, безусловно, в заинтересованной, весомой поддержке управленческих команд в регионах, на местах", - сказал президент."Опыт, полученный в отдельном регионе, ценен и полезен для всей страны", - добавил Путин, уточнив, что опыт должен быть ценен сам по себе и приносить конкретный результат для региона и страны.

https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

агентство стратегических инициатив (аси), общество, владимир путин