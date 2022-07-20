https://ria.ru/20220720/putin-1803732310.html

Путин заявил о наступлении новой эпохи

Путин заявил о наступлении новой эпохи - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил о наступлении новой эпохи

Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и стать примером для других стран в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:56

2022-07-20T14:56

2022-07-20T15:58

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и стать примером для других стран в обеспечении высокого качества жизни, считает президент РФ Владимир Путин."Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html

россия

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Путин: наступает новый этап мировой истории Наступает новая эпоха в мировой истории, и только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и показать пример другим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени". 2022-07-20T14:56 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир путин