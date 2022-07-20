https://ria.ru/20220720/putin-1803732310.html
Путин заявил о наступлении новой эпохи
Путин заявил о наступлении новой эпохи - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил о наступлении новой эпохи
Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и стать примером для других стран в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:56
2022-07-20T14:56
2022-07-20T15:58
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наступает новая эпоха и новый этап в мировой истории, когда только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и стать примером для других стран в обеспечении высокого качества жизни, считает президент РФ Владимир Путин."Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах - моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью", - сказал Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html
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Путин: наступает новый этап мировой истории
Наступает новая эпоха в мировой истории, и только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста и показать пример другим странам, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума Ассоциации стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
2022-07-20T14:56
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РИА Новости
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в мире, россия, владимир путин
14:56 20.07.2022 (обновлено: 15:58 20.07.2022)
Путин заявил о наступлении новой эпохи
Президент Путин на форуме АСИ заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории