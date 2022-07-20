https://ria.ru/20220720/putin-1803696311.html
Путин заявил, что возникающие в мире трудности получится преодолеть
Путин заявил, что возникающие в мире трудности получится преодолеть - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил, что возникающие в мире трудности получится преодолеть
Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" заявил, что трудности, которые возникают сегодня в мире,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:19
2022-07-20T13:19
2022-07-20T15:36
общество
канада
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" заявил, что трудности, которые возникают сегодня в мире, получится преодолеть "с успехом и блеском".Участник всероссийского конкурса "Большая перемена" Максим, прилетевший из Канады, рассказал президенту, что родители воспитали в нем русского патриота, что он занимается программированием и в рамках конкурса выбрал вызов "Создавай будущее" про технические задачи, которые будут продвигать людей в будущее. Участник поблагодарил организаторов за создание платформы для детей из разных уголков мира, на которой можно решать проблемы, которые существуют в мире."В современном мире на самом деле не имеет большого значения, где конкретно географически ты находишься, важнее другое - чувство сопричастности со своей родиной, со своей историей, со своей культурой. Поэтому, уверен, что тебя это будет поддерживать, помогать, и жизнь, и работа, деятельность таких людей, как ты, безусловно пойдет на пользу преодолению тех трудностей, о которых ты сказал, но которые есть всегда. На протяжении истории человечества эти трудности всегда возникают. Но благодаря общим усилиям люди их преодолевают, уверен, что преодолеем сегодняшние трудности с успехом и блеском, присущим таким молодым творческим ребятам, как ты", - сказал он, обращаясь к участнику из Канады.
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Путин: “Сегодняшние трудности преодолеем с успехом и блеском”
Путин: “Сегодняшние трудности преодолеем с успехом и блеском”
2022-07-20T13:19
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, канада, россия, владимир путин
13:19 20.07.2022 (обновлено: 15:36 20.07.2022)
Путин заявил, что возникающие в мире трудности получится преодолеть
Путин участникам "Большой перемены": трудности получится преодолеть с успехом и блеском
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" заявил, что трудности, которые возникают сегодня в мире, получится преодолеть "с успехом и блеском".
Участник всероссийского конкурса "Большая перемена" Максим, прилетевший из Канады
, рассказал президенту, что родители воспитали в нем русского патриота, что он занимается программированием и в рамках конкурса выбрал вызов "Создавай будущее" про технические задачи, которые будут продвигать людей в будущее. Участник поблагодарил организаторов за создание платформы для детей из разных уголков мира, на которой можно решать проблемы, которые существуют в мире.
"В современном мире на самом деле не имеет большого значения, где конкретно географически ты находишься, важнее другое - чувство сопричастности со своей родиной, со своей историей, со своей культурой. Поэтому, уверен, что тебя это будет поддерживать, помогать, и жизнь, и работа, деятельность таких людей, как ты, безусловно пойдет на пользу преодолению тех трудностей, о которых ты сказал, но которые есть всегда. На протяжении истории человечества эти трудности всегда возникают. Но благодаря общим усилиям люди их преодолевают, уверен, что преодолеем сегодняшние трудности с успехом и блеском, присущим таким молодым творческим ребятам, как ты", - сказал он, обращаясь к участнику из Канады.