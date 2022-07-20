https://ria.ru/20220720/putin-1803684790.html

Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины

Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины - РИА Новости, 20.07.2022

Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины

Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" и отметил, что чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:51

2022-07-20T12:51

2022-07-20T13:17

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" и отметил, что чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в жизни, помогает добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах."Хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить всех ваших наставников и, конечно, поздравить победителей конкурса "Большая перемена". Знаю, что вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по России от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал Путин.Он отметил, что важно знать свою Родину, понимать и уважать ее культуру, историю, традиции народов России."Такое чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220720/nabsovet-1803684123.html

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Путин: "Чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни" Президент Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни. Президент Владимир Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни. Об этом он заявил в приветственном слове победителям конкурса "Большая перемена". 2022-07-20T12:51 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, санкт-петербург, владимир путин