https://ria.ru/20220720/putin-1803684790.html
Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины
Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины - РИА Новости, 20.07.2022
Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины
Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" и отметил, что чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:51
2022-07-20T12:51
2022-07-20T13:17
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" и отметил, что чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в жизни, помогает добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах."Хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить всех ваших наставников и, конечно, поздравить победителей конкурса "Большая перемена". Знаю, что вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по России от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал Путин.Он отметил, что важно знать свою Родину, понимать и уважать ее культуру, историю, традиции народов России."Такое чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах", - добавил глава государства.
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Путин: "Чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни"
Президент Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни.
Президент Владимир Путин назвал чувство сопричастности судьбе родины надежной опорой в жизни. Об этом он заявил в приветственном слове победителям конкурса "Большая перемена".
2022-07-20T12:51
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PT0M34S
РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, санкт-петербург, владимир путин
12:51 20.07.2022 (обновлено: 13:17 20.07.2022)
Путин заявил о важности чувства сопричастности судьбе Родины
Президент Путин: чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в жизни
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" и отметил, что чувство сопричастности судьбе Родины служит надежной опорой в жизни, помогает добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах.
"Хочу, пользуясь случаем, от всей души поблагодарить всех ваших наставников и, конечно, поздравить победителей конкурса "Большая перемена". Знаю, что вам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по России
от Санкт-Петербурга
до Владивостока", - сказал Путин.
Он отметил, что важно знать свою Родину, понимать и уважать ее культуру, историю, традиции народов России.
"Такое чувство сопричастности судьбе страны служит надежной опорой в жизни. Именно оно всегда помогало, помогает и будет помогать нашим соотечественникам добиваться впечатляющих результатов в самых разных сферах", - добавил глава государства.