https://ria.ru/20220720/putin-1803682550.html

Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин

Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин

Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:48

2022-07-20T12:48

2022-07-20T13:22

общество

артек

владимир путин

общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи

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АРТЕК (Крым), 20 июл - РИА Новости. Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена", который с 17 по 20 июля проходит на базе международного детского центра "Артек".Президент отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи. "Ну что же, это замечательно. Поздравляю вас с этим важным событием", - сказал президент.Он добавил, что новое движение появляется благодаря инициативе самих детей, на основе их предложений, как современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека.Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке". Далее будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.

https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html

https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, артек, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи