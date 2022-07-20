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Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
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Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин
Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:48
2022-07-20T13:22
общество
артек
владимир путин
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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АРТЕК (Крым), 20 июл - РИА Новости. Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена", который с 17 по 20 июля проходит на базе международного детского центра "Артек".Президент отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи. "Ну что же, это замечательно. Поздравляю вас с этим важным событием", - сказал президент.Он добавил, что новое движение появляется благодаря инициативе самих детей, на основе их предложений, как современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека.Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке". Далее будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
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общество, артек, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
12:48 20.07.2022 (обновлено: 13:22 20.07.2022)
 
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин

Президент Путин: власти поддержат движение детей, но каким оно будет, определят сами дети

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена"
Читать ria.ru в
АРТЕК (Крым), 20 июл - РИА Новости. Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена", который с 17 по 20 июля проходит на базе международного детского центра "Артек".
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:49
Движение детей и молодежи может получить символику
Президент отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи. "Ну что же, это замечательно. Поздравляю вас с этим важным событием", - сказал президент.
Он добавил, что новое движение появляется благодаря инициативе самих детей, на основе их предложений, как современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека.
"Именно вам решать, каким оно будет. А взрослая часть нашего общества, государство, конечно же, вас будет поддерживать, потому что создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране является безусловным приоритетом", - заключил президент.
Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке". Далее будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:05
В "Артеке" прошло собрание движения детей и молодежи
 
ОбществоАртекВладимир ПутинОбщероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
 
 
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