https://ria.ru/20220720/putin-1803682550.html
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин
Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:48
2022-07-20T12:48
2022-07-20T13:22
общество
артек
владимир путин
общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
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АРТЕК (Крым), 20 июл - РИА Новости. Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена", который с 17 по 20 июля проходит на базе международного детского центра "Артек".Президент отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи. "Ну что же, это замечательно. Поздравляю вас с этим важным событием", - сказал президент.Он добавил, что новое движение появляется благодаря инициативе самих детей, на основе их предложений, как современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека.Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке". Далее будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.
https://ria.ru/20220701/molodezh-1799503846.html
https://ria.ru/20220720/artek-1803668162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, артек, владимир путин, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи
12:48 20.07.2022 (обновлено: 13:22 20.07.2022)
Власти поддержат новое движение детей, заявил Путин
Президент Путин: власти поддержат движение детей, но каким оно будет, определят сами дети
АРТЕК (Крым), 20 июл - РИА Новости. Государство будет поддерживать новое общероссийское движение детей и молодежи, но каким оно будет, определят сами дети, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит встречу с участниками финала конкурса "Большая перемена", который с 17 по 20 июля проходит на базе международного детского центра "Артек
".
Президент отметил, что было принято решение о создании российского движения детей и молодежи. "Ну что же, это замечательно. Поздравляю вас с этим важным событием", - сказал президент.
Он добавил, что новое движение появляется благодаря инициативе самих детей, на основе их предложений, как современное, интересное пространство для самореализации каждого молодого человека.
"Именно вам решать, каким оно будет. А взрослая часть нашего общества, государство, конечно же, вас будет поддерживать, потому что создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране является безусловным приоритетом", - заключил президент.
Первое собрание нового общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи прошло в среду в "Артеке". Далее будут сформированы региональные отделения и состоится съезд, на котором будет определено название движения. Возраст участников движения - от 6 до 18 лет.