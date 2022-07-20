https://ria.ru/20220720/putin-1803678999.html
Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин
Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022
Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин
Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:41
2022-07-20T12:41
2022-07-20T14:10
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
артек
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ Владимир Путин."Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в "Артеке", знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях", - сказал он в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена".Президент отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок."Но мы сделаем это обязательно", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецк (днр)
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Путин: восстановлению Донбасса поможет вся Россия
К Владимиру Путину обратилась 13-летняя Ксения Романенко, которая рассказала об участии в проектах по помощи людям, в том числе во всероссийской акции "Добрая суббота".
Президент похвалил юную участницу проекта и отметил, что даже ребенок понимает, "сколько нужно провести "Добрых суббот", чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики".
2022-07-20T12:41
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), артек
12:41 20.07.2022 (обновлено: 14:10 20.07.2022)
Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин
Президент Путин: для восстановления ДНР и ЛНР понадобятся годы