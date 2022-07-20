https://ria.ru/20220720/putin-1803678999.html

Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин

Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2022

Россия будет помогать ЛНР и ДНР, заявил Путин

Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:41

2022-07-20T12:41

2022-07-20T14:10

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

артек

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ Владимир Путин."Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в "Артеке", знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях", - сказал он в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена".Президент отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок."Но мы сделаем это обязательно", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220530/grazhdanstvo-1791829582.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: восстановлению Донбасса поможет вся Россия К Владимиру Путину обратилась 13-летняя Ксения Романенко, которая рассказала об участии в проектах по помощи людям, в том числе во всероссийской акции "Добрая суббота". Президент похвалил юную участницу проекта и отметил, что даже ребенок понимает, "сколько нужно провести "Добрых суббот", чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики". 2022-07-20T12:41 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецк (днр), артек