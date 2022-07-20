Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Анадыре
Прокуратура начала проверку после крупного пожара, обесточившего часть Анадыря
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Чукотки начала проверку после крупного пожара в Анадыре, из-за которого множество местных жителей остались без света и воды, сообщает прокуратура региона.
Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе.
"Исполняющим обязанности прокурора округа Еленой Серёгиной анадырскому межрайонному прокурору поручено проверить деятельность администрации городского округа Анадырь и территориального органа МЧС России. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного законодательства, реализации полномочий по обеспечению населения бесперебойным электро- и водоснабжением, создания резервных схем подачи коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.
Также прокуроры дадут оценку полноте мер, принимаемых в ходе федерального государственного пожарного надзора на объекте. Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка действиям АО "Чукотэнерго" и муниципального предприятия городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство".
По данным ведомства, огнем повреждены магазины, гостиница, гаражный бокс и другие объекты. Причины пожара устанавливаются.