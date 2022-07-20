https://ria.ru/20220720/proverka-1803611372.html

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Анадыре

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Анадыре - РИА Новости, 20.07.2022

Прокуратура начала проверку после крупного пожара в Анадыре

Прокуратура Чукотки начала проверку после крупного пожара в Анадыре, из-за которого множество местных жителей остались без света и воды, сообщает прокуратура... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T07:28

2022-07-20T07:28

2022-07-20T07:28

происшествия

анадырь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Чукотки начала проверку после крупного пожара в Анадыре, из-за которого множество местных жителей остались без света и воды, сообщает прокуратура региона.Во вторник начался пожар в трех зданиях на улице Куркутского, там находятся магазины и склады, отель. Все люди эвакуированы, пострадавших нет, отмечали в МЧС. К вечеру вторника пожар локализовали на 1,6 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние сооружения и объекты Анадырской ТЭЦ, но от температуры оплавились кабели, подходящие к ТЭЦ. Порядка 40% потребителей обесточило, они также остались без воды. Через несколько часов электроснабжение и подачу холодной воды возобновили во всем городе."Исполняющим обязанности прокурора округа Еленой Серёгиной анадырскому межрайонному прокурору поручено проверить деятельность администрации городского округа Анадырь и территориального органа МЧС России. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного законодательства, реализации полномочий по обеспечению населения бесперебойным электро- и водоснабжением, создания резервных схем подачи коммунальных ресурсов", - говорится в сообщении.Также прокуроры дадут оценку полноте мер, принимаемых в ходе федерального государственного пожарного надзора на объекте. Кроме того, органами прокуратуры будет дана оценка действиям АО "Чукотэнерго" и муниципального предприятия городского округа Анадырь "Городское коммунальное хозяйство".По данным ведомства, огнем повреждены магазины, гостиница, гаражный бокс и другие объекты. Причины пожара устанавливаются.

https://ria.ru/20220717/konakovo-1803011508.html

анадырь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, анадырь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)