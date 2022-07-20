https://ria.ru/20220720/proshivka-1803633959.html

Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ

Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022

Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ

Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:16

2022-07-20T10:16

2022-07-20T11:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28

россия

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике, опубликованном Минобороны РФ.Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ми-28 пунктов управления, батарей РСЗО и бронированной техники войск Украины. В частности, демонстрируется нанесение удара с помощью 122-мм неуправляемых авиационных ракет С-13. В вылетах также участвовали вертолеты Ми-8 и Ми-35."Здесь на Ми-28 обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет… Мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью", - сказал командир экипажа Ми-28 Николай.В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению украинской бронетехники и объектов военной инфраструктуры, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации на Украине Минобороны России показало видео работы вертолетов Ми-28 в ходе операции на Украине. На вертолетах обновили программное обеспечение, что позволяет точнее наносить удары. 2022-07-20T10:16 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28, россия