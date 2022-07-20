https://ria.ru/20220720/proshivka-1803633959.html
Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ
Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022
Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ
Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:16
2022-07-20T10:16
2022-07-20T11:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803648078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bb8bb3a02e12fa1a998329e3e10426fa.jpg
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике, опубликованном Минобороны РФ.Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ми-28 пунктов управления, батарей РСЗО и бронированной техники войск Украины. В частности, демонстрируется нанесение удара с помощью 122-мм неуправляемых авиационных ракет С-13. В вылетах также участвовали вертолеты Ми-8 и Ми-35."Здесь на Ми-28 обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет… Мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью", - сказал командир экипажа Ми-28 Николай.В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению украинской бронетехники и объектов военной инфраструктуры, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803648078_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bae309ad27f407ceda47a00717bb87c9.jpg
Кадры работы вертолетов Ми-28 в ходе спецоперации на Украине
Минобороны России показало видео работы вертолетов Ми-28 в ходе операции на Украине. На вертолетах обновили программное обеспечение, что позволяет точнее наносить удары.
2022-07-20T10:16
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28, россия
10:16 20.07.2022 (обновлено: 11:13 20.07.2022)
Обновленная прошивка позволяет Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ
Минобороны: обновленная прошивка позволяет вертолету Ми-28 точнее уничтожать объекты ВСУ
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Обновлённое программное обеспечение Ми-28 позволяет вертолету точнее уничтожать украинские военные объекты, сообщил командир воздушного судна в ролике, опубликованном Минобороны РФ.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения вертолетами Ми-28
пунктов управления, батарей РСЗО и бронированной техники войск Украины
. В частности, демонстрируется нанесение удара с помощью 122-мм неуправляемых авиационных ракет С-13. В вылетах также участвовали вертолеты Ми-8
и Ми-35
.
"Здесь на Ми-28 обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет… Мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью", - сказал командир экипажа Ми-28 Николай.
В ходе проведения специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают выполнять задачи по уничтожению украинской бронетехники и объектов военной инфраструктуры, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.