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В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения
В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения - РИА Новости, 20.07.2022
В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения
Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека, сообщает в среду... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T22:57
2022-07-20T22:57
2022-07-20T23:55
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, около 22.00 во вторник поступило сообщение в МЧС о том, что в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения с людьми."В кабинках находятся, предварительно, 24 человека. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ГПС ФПС, служба спасения Волгограда, скорая, полиция. Производится эвакуация людей из кабинок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода.Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:57 20.07.2022 (обновлено: 23:55 20.07.2022)
В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения
В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения из-за неисправности привода
ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
По информации ведомства, около 22.00 во вторник поступило сообщение в МЧС
о том, что в Центральном парке Волгограда
остановилось колесо обозрения с людьми.
"В кабинках находятся, предварительно, 24 человека. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ГПС ФПС, служба спасения Волгограда, скорая, полиция. Производится эвакуация людей из кабинок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода.
Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.