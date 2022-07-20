https://ria.ru/20220720/proisshestvie-1803910143.html

В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения

В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения - РИА Новости, 20.07.2022

В Волгограде более 20 человек застряли на колесе обозрения

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека, сообщает в среду... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T22:57

2022-07-20T22:57

2022-07-20T23:55

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 20 июл – РИА Новости. Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.По информации ведомства, около 22.00 во вторник поступило сообщение в МЧС о том, что в Центральном парке Волгограда остановилось колесо обозрения с людьми."В кабинках находятся, предварительно, 24 человека. На месте находятся пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ГПС ФПС, служба спасения Волгограда, скорая, полиция. Производится эвакуация людей из кабинок. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода.Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.

https://ria.ru/20200803/1575298629.html

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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)