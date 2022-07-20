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Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры

Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры - РИА Новости, 20.07.2022

Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры

Дубна и Королев стали пилотными городами, в которых реализуют инфраструктурно-сервисный подход. Созданием проекта займется Агентство стратегических инициатив,... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T20:00

2022-07-20T20:00

2022-07-20T20:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дубна и Королев стали пилотными городами, в которых реализуют инфраструктурно-сервисный подход. Созданием проекта займется Агентство стратегических инициатив, сообщает телеканал "360"."В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива экспертам были представлены проекты развития Дубны и Королева. По результатам оценки они вошли в число 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.К проекту также присоединились города из Новгородской, Смоленской, Ульяновской, Пензенской, Новосибирской, Курской, Калужской, Челябинской, Мурманской, Нижегородской, Ленинградской и Амурской областей. Кроме того, в список вошли Красноярский край и Республика Удмуртия.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)