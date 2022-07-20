https://ria.ru/20220720/proekt-1803888602.html
Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры
Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры - РИА Новости, 20.07.2022
Города МО присоединились к проекту по развитию сервисов и инфраструктуры
Дубна и Королев стали пилотными городами, в которых реализуют инфраструктурно-сервисный подход. Созданием проекта займется Агентство стратегических инициатив,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:00
2022-07-20T20:00
2022-07-20T20:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/07/1552040791_0:46:1500:890_1920x0_80_0_0_ab3752906f62d5c7879af0c803c82d90.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дубна и Королев стали пилотными городами, в которых реализуют инфраструктурно-сервисный подход. Созданием проекта займется Агентство стратегических инициатив, сообщает телеканал "360"."В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива экспертам были представлены проекты развития Дубны и Королева. По результатам оценки они вошли в число 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.К проекту также присоединились города из Новгородской, Смоленской, Ульяновской, Пензенской, Новосибирской, Курской, Калужской, Челябинской, Мурманской, Нижегородской, Ленинградской и Амурской областей. Кроме того, в список вошли Красноярский край и Республика Удмуртия.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155204/07/1552040791_159:0:1500:1006_1920x0_80_0_0_4e373840f0b4221cb748ef4365e71f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Дубна и Королев стали пилотными городами, в которых реализуют инфраструктурно-сервисный подход. Созданием проекта займется Агентство стратегических инициатив, сообщает телеканал "360"
.
"В рамках прошедшего образовательно-проектного интенсива экспертам были представлены проекты развития Дубны и Королева. По результатам оценки они вошли в число 18 городов из 15 пилотных регионов России для внедрения инфраструктурно-сервисных подходов развития. Такой подход направлен на улучшение качества жизни в городах за счет развития сервисов и инфраструктуры", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
К проекту также присоединились города из Новгородской, Смоленской, Ульяновской, Пензенской, Новосибирской, Курской, Калужской, Челябинской, Мурманской, Нижегородской, Ленинградской и Амурской областей. Кроме того, в список вошли Красноярский край и Республика Удмуртия.