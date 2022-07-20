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В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна

В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна - РИА Новости, 20.07.2022

В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что на прошлой неделе встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, просил... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:54

2022-07-20T19:54

2022-07-20T19:57

россия

одесса

украина

сергей лавров

дэвид бизли

всемирная продовольственная программа оон

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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что на прошлой неделе встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, просил РФ разблокировать порт Одессы для вывоза украинского зерна.По его словам, мир нуждается в зерне из России и с Украины, и оно должно быть вывезено быстро."И мы работаем над этим. И я надеюсь, что у нас будет решение проблемы по порту Одессы в ближайшие дни", - сказал Бизли на слушаниях в комитете по международным делам сената США."Я встречался с Лавровым на прошлой неделе и говорил с ним весьма подробно по этой проблеме. Я сказал: это не сложно, давайте откроем эти порты. Пусть поставки идут", - указал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html

https://ria.ru/20220720/zerno-1803636004.html

россия

одесса

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россия, одесса, украина, сергей лавров, дэвид бизли, всемирная продовольственная программа оон