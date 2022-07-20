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В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна - РИА Новости, 20.07.2022
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В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна
В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна - РИА Новости, 20.07.2022
В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что на прошлой неделе встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, просил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:54
2022-07-20T19:57
россия
одесса
украина
сергей лавров
дэвид бизли
всемирная продовольственная программа оон
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что на прошлой неделе встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, просил РФ разблокировать порт Одессы для вывоза украинского зерна.По его словам, мир нуждается в зерне из России и с Украины, и оно должно быть вывезено быстро."И мы работаем над этим. И я надеюсь, что у нас будет решение проблемы по порту Одессы в ближайшие дни", - сказал Бизли на слушаниях в комитете по международным делам сената США."Я встречался с Лавровым на прошлой неделе и говорил с ним весьма подробно по этой проблеме. Я сказал: это не сложно, давайте откроем эти порты. Пусть поставки идут", - указал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220720/igry-1803670191.html
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россия, одесса, украина, сергей лавров, дэвид бизли, всемирная продовольственная программа оон
19:54 20.07.2022 (обновлено: 19:57 20.07.2022)
 
В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна

Директор ВПП ООН Бизли заявил, что призывал Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что на прошлой неделе встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, просил РФ разблокировать порт Одессы для вывоза украинского зерна.
По его словам, мир нуждается в зерне из России и с Украины, и оно должно быть вывезено быстро.
Лавров о действиях Запада в отношении украинского зерна: Они пытаются втянуть в свои игры генсекретаря ООН - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 12:13
Лавров: Запад пытается втянуть генсека ООН в игры вокруг украинского зерна
"И мы работаем над этим. И я надеюсь, что у нас будет решение проблемы по порту Одессы в ближайшие дни", - сказал Бизли на слушаниях в комитете по международным делам сената США.
"Я встречался с Лавровым на прошлой неделе и говорил с ним весьма подробно по этой проблеме. Я сказал: это не сложно, давайте откроем эти порты. Пусть поставки идут", - указал он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:25
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник
 
РоссияОдессаУкраинаСергей ЛавровДэвид БизлиВсемирная продовольственная программа ООН
 
 
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