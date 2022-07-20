https://ria.ru/20220720/prava-1803781509.html
Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах
Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах - РИА Новости, 20.07.2022
Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах
Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах, в том числе в социальной сфере, и не пользуются ими, и от... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:21
2022-07-20T16:21
2022-07-20T16:21
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах, в том числе в социальной сфере, и не пользуются ими, и от этого многое теряют."МФЦ в целом по стране себя очень хорошо зарекомендовал. И вот вы, что называется, не поверите, буквально два дня назад мы с председателем правительства об этом говорили, и Михаил Владимирович мне сказал: вы знаете, как-то на удивление у нас плохо поставлена работа информирования людей об их правах. Многие люди не знают об их правах, в том числе в социальной сфере", - сказал Путин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс"."И от этого люди многое теряют. Не зная просто, часто не пользуясь этими правами", - добавил глава государства.
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общество, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия
Путин обратил внимание на то, что россияне часто не знают о своих правах
Путин заметил, что россияне часто не знают о своих правах и многое от этого терают