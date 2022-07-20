10:40 20.07.2022 (обновлено: 12:20 20.07.2022)
Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина
Читатели Die Welt потребовали от Берлина запустить "Северный поток — 2" после слов Путина
© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Рабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток — 2"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2".
Таким образом в Германии отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе.
"Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите "Северный поток — 2" и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности", — обратился Frank F.
"Только этот аргумент никогда не интересовал их", — ответил Alexander H.
"Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100 процентов. Трубопровод по конструкции идентичен "Северному потоку — 1". Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах", — отметил Joachim S.
"Меня всегда поражало, как мало обсуждается, что нас, как европейцев, и в особенности нас, как немцев, США видят только в качестве приложения. Редко можно прочитать, что США активно способствовали эскалации конфликтов. А в конфликтах нейтральное гуманное отношение и предложение переговоров было бы полезно для немцев", — написал rainer P.
"Задолго до того, как начался кризис, Байден настаивал, чтобы "Северный поток — 2" не был запущен. С этим европейским делом США боролись всеми средствами. И это работало — по крайней мере, до сих пор", — заметила Anette F.
"Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.