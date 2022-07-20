https://ria.ru/20220720/potok-1803640062.html

Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина

Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина - РИА Новости, 20.07.2022

Немцы потребовали запустить "Северный поток — 2" после слов Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T10:40

2022-07-20T10:40

2022-07-20T12:20

владимир путин

алексей миллер

сша

германия

россия

газпром

евросоюз

северный поток — 2

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и запустить поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 2".Таким образом в Германии отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина, который напомнил, что трубопровод заморозили по инициативе немецкой стороны, хотя он был готов к работе."Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите "Северный поток — 2" и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности", — обратился Frank F."Только этот аргумент никогда не интересовал их", — ответил Alexander H."Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100 процентов. Трубопровод по конструкции идентичен "Северному потоку — 1". Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах", — отметил Joachim S."Меня всегда поражало, как мало обсуждается, что нас, как европейцев, и в особенности нас, как немцев, США видят только в качестве приложения. Редко можно прочитать, что США активно способствовали эскалации конфликтов. А в конфликтах нейтральное гуманное отношение и предложение переговоров было бы полезно для немцев", — написал rainer P."Северный поток — 2" — газопровод протяженностью более 1200 километров, который пролегает между Россией и Германией по дну Балтийского моря. В конце декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что трубопровод полностью готов к эксплуатации. Однако после начала спецоперации на Украине Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.

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https://ria.ru/20220719/turbina-1803583296.html

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

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германия

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Ольга Матыс

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Ольга Матыс

владимир путин, алексей миллер, сша, германия, россия, газпром, евросоюз, северный поток — 2, северный поток