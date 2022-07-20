https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты - РИА Новости, 20.07.2022
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
Ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая США, заявил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T00:21
2022-07-20T00:21
2022-07-20T00:21
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ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая США, заявил президент РФ Владимир Путин."Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно. А именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.Он выразил надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия."Как вы знаете, ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь что то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 миллионов зерновых, а по результатам текущего года будет 50", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
Президент Путин заявил, что ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
ТЕГЕРАН, 20 июл - РИА Новости. Ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно. А именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры", - сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран
.
Он выразил надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия.
"Как вы знаете, ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь что то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 миллионов зерновых, а по результатам текущего года будет 50", - сказал Путин.