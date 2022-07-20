"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"
© Фото : Пресс-служба АвитоАвито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
© Фото : Пресс-служба Авито
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое оборудование или перечислить деньги для его покупки.
"Авито" и "ЛизаАлерт" подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение", - сказано в сообщении "Авито".
Так, 7 июля в тестовом режиме на "Авито" начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента ее запуска более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования.
"Подписав соглашение о сотрудничестве с "ЛизаАлерт", мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории "Авито", которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков", - отметил замгендиректора и руководитель направления "Авито Товары" Иван Гуз.
"Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей", - добавил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
"Авито" и "ЛизаАлерт" подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение", - сказано в сообщении "Авито".
Так, 7 июля в тестовом режиме на "Авито" начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента ее запуска более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования.
"Подписав соглашение о сотрудничестве с "ЛизаАлерт", мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории "Авито", которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков", - отметил замгендиректора и руководитель направления "Авито Товары" Иван Гуз.
"Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей", - добавил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.