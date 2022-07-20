Рейтинг@Mail.ru
"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/pomosch-1803711273.html
"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"
"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 20.07.2022
"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"
Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:58
2022-07-20T13:58
авито
технологии
поисковый отряд "лиза алерт"
благотворительность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_91915385e8708845fc56a48a89f83992.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое оборудование или перечислить деньги для его покупки."Авито" и "ЛизаАлерт" подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение", - сказано в сообщении "Авито".Так, 7 июля в тестовом режиме на "Авито" начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента ее запуска более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования."Подписав соглашение о сотрудничестве с "ЛизаАлерт", мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории "Авито", которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков", - отметил замгендиректора и руководитель направления "Авито Товары" Иван Гуз."Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей", - добавил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
https://realty.ria.ru/20220617/avito-1795979236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781122110_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_1d86c8957bebb431acd2e8006bd5ccad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авито, технологии, поисковый отряд "лиза алерт", благотворительность
13:58 20.07.2022
 

"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"

© Фото : Пресс-служба АвитоАвито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг
Авито Услуги запускает образовательный проект для бизнеса в сфере услуг - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : Пресс-служба Авито
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое оборудование или перечислить деньги для его покупки.

"Авито" и "ЛизаАлерт" подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение", - сказано в сообщении "Авито".

Так, 7 июля в тестовом режиме на "Авито" начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента ее запуска более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования.

"Подписав соглашение о сотрудничестве с "ЛизаАлерт", мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории "Авито", которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков", - отметил замгендиректора и руководитель направления "Авито Товары" Иван Гуз.

"Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей", - добавил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
Рабочий во время чистовой отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 09:06
"Авито": товары для ремонта начали дешеветь в России впервые за два года
 
АвитоТехнологииПоисковый отряд "Лиза Алерт"Благотворительность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала