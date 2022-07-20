https://ria.ru/20220720/pomosch-1803711273.html

"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"

"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 20.07.2022

"Авито" разработал платформу для помощи отряду "ЛизаАлерт"

Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

авито

технологии

поисковый отряд "лиза алерт"

благотворительность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Сервис "Авито" разработал новый технологический продукт для помощи поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт", любой желающий сможет подарить отряду необходимое оборудование или перечислить деньги для его покупки."Авито" и "ЛизаАлерт" подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений совместной работы стал запуск платформы, на которой любой желающий может передать в дар необходимое отряду оборудование или перечислить средства на его приобретение", - сказано в сообщении "Авито".Так, 7 июля в тестовом режиме на "Авито" начала работать форма для сбора средств и передачи необходимого оборудования добровольцам-поисковикам. С момента ее запуска более 400 человек собрали более 100 тысяч рублей на покупку необходимого инвентаря для отряда. Также была оставлена 71 заявка на передачу личного оборудования."Подписав соглашение о сотрудничестве с "ЛизаАлерт", мы расширили возможности как для многомиллионной аудитории "Авито", которая сможет узнать о способах помощи, так и для отряда, который будет получать необходимое оборудование от неравнодушных людей. В очень сжатые сроки наша команда разработала механику помощи и сбора инвентаря для поисков", - отметил замгендиректора и руководитель направления "Авито Товары" Иван Гуз."Мы надеемся, что широкомасштабное сотрудничество с "Авито" поможет обеспечить отряд поисковым оборудованием: квадрокоптерами, навигаторами, рациями и фонарями. Всё это крайне необходимо добровольцам "ЛизаАлерт" по всей стране. Особенно в летний период, когда в отряд ежедневно поступает до 300 заявок на поиск пропавших людей", - добавил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

https://realty.ria.ru/20220617/avito-1795979236.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авито, технологии, поисковый отряд "лиза алерт", благотворительность