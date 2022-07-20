В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж"
Суд по иску ФПК обязал испанскую Patentes Talgo обслуживать и ремонтировать поезда "Стриж"
Скоростной поезд "Стриж". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду по иску "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) обязал испанскую компанию Patentes Talgo, производителя поездов "Стриж", продолжать исполнять договор на техобслуживание и ремонт подвижного состава от 2014 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, суд взыскал с Talgo убытки, причиненные арендой подвижного состава "Ласточка" в марте, апреле и мае этого года в размере около 161 миллиона рублей и неустойку в размере тоже почти 161 миллион рублей, а также присудил ответчику штраф в размере около 1,4 миллиона рублей за каждый день неисполнения судебного акта в части обязания Talgo исполнять спорный договор.
РЖД в марте сообщали, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут задействованы на маршруте Москва – Нижний Новгород, вместо них будут курсировать пятивагонные электропоезда "Ласточка". "Наши "птички" временно подменят друг друга с 10 марта на одном из самых популярных направлений – Москва – Нижний Новгород", говорилось в официальном телеграмм-канале РЖД.
Испанская компания просила оставить иск ФПК без рассмотрения, так как договором предусмотрено, что все споры подсудны Международному арбитражному суду в Париже. Но московский суд отметил, что в "условиях недружественных действий государств-членов Европейского союза", и в частности ввиду санкций, введенных против РЖД, в Париже "перспектив беспристрастного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства не имеется".
Суд ранее в качестве обеспечительных мер по этому иску передал ФПК для хранения и использования запчасти, оборудование и материалы Patentes Talgo, необходимые для техобслуживания и ремонта подвижного состава.
ФПК с 2016 года эксплуатирует, в частности на линии Москва – Берлин, поезд "Стриж" производства Patentes Talgo. Такой же поезд курсировал между Москвой и Нижним Новгородом. РЖД сообщали в 2011 году, что ФПК и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов. Вагоны "Стрижа" оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяет ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров).