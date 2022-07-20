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В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж" - РИА Новости, 20.07.2022
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В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж"
В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж" - РИА Новости, 20.07.2022
В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж"
Арбитражный суд Москвы в среду по иску "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) обязал испанскую компанию Patentes Talgo, производителя поездов... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T19:13
2022-07-20T19:13
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду по иску "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) обязал испанскую компанию Patentes Talgo, производителя поездов "Стриж", продолжать исполнять договор на техобслуживание и ремонт подвижного состава от 2014 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Кроме того, суд взыскал с Talgo убытки, причиненные арендой подвижного состава "Ласточка" в марте, апреле и мае этого года в размере около 161 миллиона рублей и неустойку в размере тоже почти 161 миллион рублей, а также присудил ответчику штраф в размере около 1,4 миллиона рублей за каждый день неисполнения судебного акта в части обязания Talgo исполнять спорный договор.РЖД в марте сообщали, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут задействованы на маршруте Москва – Нижний Новгород, вместо них будут курсировать пятивагонные электропоезда "Ласточка". "Наши "птички" временно подменят друг друга с 10 марта на одном из самых популярных направлений – Москва – Нижний Новгород", говорилось в официальном телеграмм-канале РЖД.Испанская компания просила оставить иск ФПК без рассмотрения, так как договором предусмотрено, что все споры подсудны Международному арбитражному суду в Париже. Но московский суд отметил, что в "условиях недружественных действий государств-членов Европейского союза", и в частности ввиду санкций, введенных против РЖД, в Париже "перспектив беспристрастного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства не имеется".Суд ранее в качестве обеспечительных мер по этому иску передал ФПК для хранения и использования запчасти, оборудование и материалы Patentes Talgo, необходимые для техобслуживания и ремонта подвижного состава.ФПК с 2016 года эксплуатирует, в частности на линии Москва – Берлин, поезд "Стриж" производства Patentes Talgo. Такой же поезд курсировал между Москвой и Нижним Новгородом. РЖД сообщали в 2011 году, что ФПК и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов. Вагоны "Стрижа" оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяет ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров).Федеральная пассажирская компания - железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. География работы охватывает 77 субъектов РФ. Также компания ранее осуществляла пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.
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москва, федеральная пассажирская компания, ржд, арбитражный суд г. москвы
19:13 20.07.2022
 
В Москве суд обязал испанскую компанию обслуживать поезда "Стриж"

Суд по иску ФПК обязал испанскую Patentes Talgo обслуживать и ремонтировать поезда "Стриж"

© Фото : официальный сайт ОАО "РЖД"Скоростной поезд "Стриж"
Скоростной поезд Стриж - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Фото : официальный сайт ОАО "РЖД"
Скоростной поезд "Стриж". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду по иску "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) обязал испанскую компанию Patentes Talgo, производителя поездов "Стриж", продолжать исполнять договор на техобслуживание и ремонт подвижного состава от 2014 года, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, суд взыскал с Talgo убытки, причиненные арендой подвижного состава "Ласточка" в марте, апреле и мае этого года в размере около 161 миллиона рублей и неустойку в размере тоже почти 161 миллион рублей, а также присудил ответчику штраф в размере около 1,4 миллиона рублей за каждый день неисполнения судебного акта в части обязания Talgo исполнять спорный договор.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 15:37
РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений против компании
РЖД в марте сообщали, что скоростные поезда "Стриж" временно не будут задействованы на маршруте МоскваНижний Новгород, вместо них будут курсировать пятивагонные электропоезда "Ласточка". "Наши "птички" временно подменят друг друга с 10 марта на одном из самых популярных направлений – Москва – Нижний Новгород", говорилось в официальном телеграмм-канале РЖД.
Испанская компания просила оставить иск ФПК без рассмотрения, так как договором предусмотрено, что все споры подсудны Международному арбитражному суду в Париже. Но московский суд отметил, что в "условиях недружественных действий государств-членов Европейского союза", и в частности ввиду санкций, введенных против РЖД, в Париже "перспектив беспристрастного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства не имеется".
Суд ранее в качестве обеспечительных мер по этому иску передал ФПК для хранения и использования запчасти, оборудование и материалы Patentes Talgo, необходимые для техобслуживания и ремонта подвижного состава.
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 18:21
РЖД приостановили погрузку следующих через Белоруссию в Польшу грузов
ФПК с 2016 года эксплуатирует, в частности на линии Москва – Берлин, поезд "Стриж" производства Patentes Talgo. Такой же поезд курсировал между Москвой и Нижним Новгородом. РЖД сообщали в 2011 году, что ФПК и Patentes Talgo подписали контракт на поставку семи 20-вагонных поездов. Вагоны "Стрижа" оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар, что позволяет ускорить переход с колеи российского стандарта (1520 миллиметров) на европейский (1435 миллиметров).
Федеральная пассажирская компания - железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, европейский лидер по пассажирообороту. География работы охватывает 77 субъектов РФ. Также компания ранее осуществляла пассажирские перевозки в 22 страны Европы и Азии.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума АСИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 16:39
Путин проведет переговоры с главами Сбербанка и РЖД после форума АСИ
 
МоскваФедеральная пассажирская компанияРЖДАрбитражный суд г. Москвы
 
 
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