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ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным
ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным - РИА Новости, 20.07.2022
ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным
Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T23:31
2022-07-20T23:31
2022-07-20T23:54
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель на своей странице в Twitter.
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украина, в мире, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, евросоюз
23:31 20.07.2022 (обновлено: 23:54 20.07.2022)
ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным
Боррель заявил, что Евросоюз выделил еще 500 миллионов евро для поддержки ВСУ