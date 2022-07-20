https://ria.ru/20220720/podderzhka-1803912606.html

ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным

ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным - РИА Новости, 20.07.2022

ЕС выделил 500 миллионов евро на помощь украинским военным

Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T23:31

2022-07-20T23:31

2022-07-20T23:54

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Евросоюз выделил 500 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 миллионов евро для дальнейшей поддержки вооруженных сил Украины. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - написал Боррель на своей странице в Twitter.

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803544913.html

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украина, в мире, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, евросоюз