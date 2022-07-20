https://ria.ru/20220720/po-1803722570.html
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО - РИА Новости, 20.07.2022
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО
Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:31
2022-07-20T14:31
2022-07-20T14:57
россия
правительство рф
экономика
технологии
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Как поручил президент, предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220718/chernyshenko-1803257058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_7d9caeee8fb98e400fddf7d5f0f6175f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство рф, экономика, технологии, михаил мишустин
14:31 20.07.2022 (обновлено: 14:57 20.07.2022)
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российских разработок в области ПО
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Как поручил президент, предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", - добавил премьер.