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Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО - РИА Новости, 20.07.2022
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Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО - РИА Новости, 20.07.2022
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО
Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:31
2022-07-20T14:57
россия
правительство рф
экономика
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Как поручил президент, предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", - добавил премьер.
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россия, правительство рф, экономика, технологии, михаил мишустин
14:31 20.07.2022 (обновлено: 14:57 20.07.2022)
 
Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО

Правительство ускорит работу по выводу на рынок российских разработок в области ПО

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Как поручил президент, предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании правительства.
По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", - добавил премьер.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 16:30
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
 
РоссияПравительство РФЭкономикаТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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