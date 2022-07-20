https://ria.ru/20220720/po-1803722570.html

Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО

Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО - РИА Новости, 20.07.2022

Правительство ускорит работу по выводу на рынок российского ПО

Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:31

2022-07-20T14:31

2022-07-20T14:57

россия

правительство рф

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России предусмотрит возможности по ускоренному выводу на рынок отечественных разработок в области программного и аппаратного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Как поручил президент, предусмотрим возможности для ускоренного вывода на рынок наших разработок в области программного и аппаратного обеспечения. Эти задачи должны быть выполнены уже в ближайшее время", - сказал Мишустин на заседании правительства.По его словам, чтобы современные технологии и решения на их основе внедрялись активнее, в прошлом году правительство утвердило стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. "Мы уже приступили к их актуализации. Будет также определен единый центр координации таких стратегий", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220718/chernyshenko-1803257058.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, правительство рф, экономика, технологии, михаил мишустин