https://ria.ru/20220720/plen-1803739209.html
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском - РИА Новости, 20.07.2022
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:18
2022-07-20T15:18
2022-07-20T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ПОПАСНАЯ, 20 июл – РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона "Кракен", сообщил РИА Новости источник близкий к оборонному ведомству ЛНР."Во время освобождения территории Донецкой Народной республики военнослужащие ЛНР взяли в плен боевика "Кракен", - заявил источник.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220530/boeviki-1791884603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:18 20.07.2022 (обновлено: 15:32 20.07.2022)
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском
Источник: бойцы Народной милиции ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском