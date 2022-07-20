https://ria.ru/20220720/plen-1803739209.html

Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском

Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском - РИА Новости, 20.07.2022

Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:18

2022-07-20T15:32

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ПОПАСНАЯ, 20 июл – РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона "Кракен", сообщил РИА Новости источник близкий к оборонному ведомству ЛНР."Во время освобождения территории Донецкой Народной республики военнослужащие ЛНР взяли в плен боевика "Кракен", - заявил источник.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220530/boeviki-1791884603.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр