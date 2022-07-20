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Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/plen-1803739209.html
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском - РИА Новости, 20.07.2022
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском
Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:18
2022-07-20T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ПОПАСНАЯ, 20 июл – РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона "Кракен", сообщил РИА Новости источник близкий к оборонному ведомству ЛНР."Во время освобождения территории Донецкой Народной республики военнослужащие ЛНР взяли в плен боевика "Кракен", - заявил источник.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
15:18 20.07.2022 (обновлено: 15:32 20.07.2022)
 
Источник: военные ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском

Источник: бойцы Народной милиции ЛНР взяли в плен боевика "Кракена" под Северском

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ПОПАСНАЯ, 20 июл – РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной республики взяли в плен под Северском при освобождении Донецкой Народной республики боевика нацбатальона "Кракен", сообщил РИА Новости источник близкий к оборонному ведомству ЛНР.
"Во время освобождения территории Донецкой Народной республики военнослужащие ЛНР взяли в плен боевика "Кракен", - заявил источник.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Сотрудники СБУ во время рейда в Харькове - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 21:39Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области боевики "Кракена" проводят карательные рейды
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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