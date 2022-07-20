https://ria.ru/20220720/pevtsov-1803661383.html

Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму

Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму - РИА Новости, 20.07.2022

Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму

Народный артист РФ Дмитрий Певцов в августе и сентябре даст серию бесплатных концертов, в том числе, в Москве и Крыму. Он исполнит песни из советских фильмов... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:13

2022-07-20T12:13

2022-07-20T12:13

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов в августе и сентябре даст серию бесплатных концертов, в том числе, в Москве и Крыму. Он исполнит песни из советских фильмов "Асса" и "Белое солнце пустыни", сообщают организаторы.Весной этого года проект "Музыкальные шедевры советского кино" был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив.В частности, зрители услышат песни из советских картин "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Девчата", "Ирония судьбы", "Бандитский Петербург", "17 мгновений весны", "Асса" и "Белое солнце пустыни".

https://ria.ru/20220719/bezrukov-1803492328.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий певцов