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Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220720/pevtsov-1803661383.html
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму - РИА Новости, 20.07.2022
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму
Народный артист РФ Дмитрий Певцов в августе и сентябре даст серию бесплатных концертов, в том числе, в Москве и Крыму. Он исполнит песни из советских фильмов... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:13
2022-07-20T12:13
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шоу-бизнес
знаменитости
дмитрий певцов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов в августе и сентябре даст серию бесплатных концертов, в том числе, в Москве и Крыму. Он исполнит песни из советских фильмов "Асса" и "Белое солнце пустыни", сообщают организаторы.Весной этого года проект "Музыкальные шедевры советского кино" был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив.В частности, зрители услышат песни из советских картин "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Девчата", "Ирония судьбы", "Бандитский Петербург", "17 мгновений весны", "Асса" и "Белое солнце пустыни".
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий певцов
12:13 20.07.2022
 
Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму

Дмитрий Певцов даст серию бесплатных концертов в Москве и Крыму в августе и сентябре

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Актер Дмитрий Певцов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Дмитрий Певцов в августе и сентябре даст серию бесплатных концертов, в том числе, в Москве и Крыму. Он исполнит песни из советских фильмов "Асса" и "Белое солнце пустыни", сообщают организаторы.
Весной этого года проект "Музыкальные шедевры советского кино" был удостоен гранта Президентского фонда культурных инициатив.

"В августе и сентябре этого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет ряд бесплатных концертов народного артиста РФ Дмитрия Певцова и группы "Певцовъ-оркестр" с программой "Музыкальные шедевры советского кино" в Краснодарском крае, Республике Крым, Севастополе, Московской области и Москве", – говорится в сообщении.

В частности, зрители услышат песни из советских картин "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Девчата", "Ирония судьбы", "Бандитский Петербург", "17 мгновений весны", "Асса" и "Белое солнце пустыни".
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